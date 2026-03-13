İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği 'USS Abraham Lincoln uçak gemisini' füze ve İHA'larla vurduklarını açıkladı. Tahran yönetimi, uçak gemisinde büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları, cuma günü erken saatlerde, bir füze ve insansız hava aracı saldırısının USS Abraham Lincoln uçak gemisine önemli hasar verdiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada, ABD Donanması'na ait uçak gemisinin bölgedeki operasyonlar sırasında hedef alındığını belirtti.

Açıklamada, hasarın boyutu veya olası kayıplar hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

ABD ordusu şu ana kadar bu iddiaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

ABD SALDIRILAR ÖNCESİ BÖLGEYE GÖNDERMİŞTİ

USS Abraham Lincoln, nükleer enerjili Nimitz sınıfı bir uçak gemisidir. Uzun bir görev geçmişine sahip olan gemi, öncelikle ABD'nin Orta Doğu ve Hint-Pasifik'teki çıkarlarını desteklemektedir.

