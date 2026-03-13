ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta bir KC-135 yakıt ikmal uçağının düştüğünü duyurdu.

CENTCOM, Irak'ta bir KC-135 yakıt ikmal uçağının düştüğünü duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD Merkez Komutanlığı, bir ABD KC-135 yakıt ikmal uçağının kaybından haberdardır. Olay, Destansı Öfke Operasyonu sırasında dost hava sahasında meydana gelmiş olup kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olayda iki uçak yer almıştır. Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır.

