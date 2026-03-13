Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 26'ncı haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Asen Albayrak, Süper Lig tarihinde orta hakem olarak görev alan ilk kadın hakem olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 26'ncı haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri duyurdu. Açıklanan listeyle lig tarihinde bir ilke de imza atılmış oldu.

İLK KADIN HAKEM OLACAK

FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak, Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak görev yapacak. Böylece Albayrak, Süper Lig tarihinde orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem unvanını alacak.

TFF, daha önce 2022 yılında üç kadın hakemi Süper Lig maçlarında dördüncü hakem olarak görevlendirmişti.

Asen Albayrak

SÜPER LİG’DE HAFTANIN HAKEMLERİ

> 14 Mart Cumartesi

Kocaelispor - Konyaspor : Cihan Aydın

Göztepe - Alanyaspor : Asen Albayrak

Galatasaray - Başakşehir : Batuhan Kolak

Trabzonspor - Çaykur Rizespor : Çağdaş Altay

> 15 Mart Pazar

Kasımpaşa - Eyüpspor : Ali Yılmaz

Samsunspor - Kayserispor : Adnan Deniz Kayatepe

Gençlerbirliği - Beşiktaş : Yasin Kol

