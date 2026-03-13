Anadolu Ajansı
Süper Lig’de bir ilk! Orta hakem 'kadın' olacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 26'ncı haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Asen Albayrak, Süper Lig tarihinde orta hakem olarak görev alan ilk kadın hakem olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 26'ncı haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri duyurdu. Açıklanan listeyle lig tarihinde bir ilke de imza atılmış oldu.
İLK KADIN HAKEM OLACAK
FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak, Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak görev yapacak. Böylece Albayrak, Süper Lig tarihinde orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem unvanını alacak.
TFF, daha önce 2022 yılında üç kadın hakemi Süper Lig maçlarında dördüncü hakem olarak görevlendirmişti.
SÜPER LİG’DE HAFTANIN HAKEMLERİ
> 14 Mart Cumartesi
- Kocaelispor - Konyaspor: Cihan Aydın
- Göztepe - Alanyaspor: Asen Albayrak
- Galatasaray - Başakşehir: Batuhan Kolak
- Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay
> 15 Mart Pazar
- Kasımpaşa - Eyüpspor: Ali Yılmaz
- Samsunspor - Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
- Gençlerbirliği - Beşiktaş: Yasin Kol
