Şampiyonu belirleyecek dokuz haftaya girdiklerini belirten Saran, “Biz geçen hafta sadece Samsun’u değil, MHK’yı da yendik. Sıkıntıların başı MHK’dır” dedi

Emin Uluç - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, şampiyonluk yarışının kızıştığı dönemde hakem tartışmalarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin patronu, Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK)doğrudan hedef aldı. “Biz geçen hafta sadece Samsun’u değil, MHK’yi de yendik” diyen Saran, “Temel problem hakemler değildir, MHK’dır. Türk futbolunun altını oyuyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Şampiyonluğu belirleyecek dokuz haftaya giriyoruz. Bu maçlarda verilecek kararların yıllarca izi sürülecek” sözlerini kullandı.

TORREİRA’YA NEDEN YOK?

Hakem kararlarındaki tutarsızlığa da dikkat çeken Saran, “Guendouzi’ye tellere çıktığı için sarı kart, korner bayrağını tekmeleyen, tribüne atlayan Torreira’ya hiçbir şey yok. Şaka gibi, alay eder gibi” dedi. Ocak ayı transfer döneminde yaşananlara da değinen Başkan, “Jhon Duran, Bükreş maçına gitmek istemedi. Fenerbahçe’de kimse maç seçemez. Lookman transferi iyi gidiyordu, 35 milyon avroyaçıktık ama teminat istediler. En-Nesyri statta ve sosyal medyada maruz kaldığı protestolar sebebiyle gitmek istediğini söyledi” bilgilerini verdi.



Haberle İlgili Daha Fazlası