Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, 2025’te sanayi katma değerinin yüzde 2,9 arttığını ve bunun son dört yılın en hızlı yükselişi olduğunu açıkladı. Makine ve teçhizat yatırımlarının ise yüzde 5 yükseldiğini belirten Kacır, finansman, yatırım teşvikleri ve dönüşüm programlarının devam edeceğini ifade etti.

HABER MERKEZİ - Küresel ekonomik yavaşlama, talep daralması ve maliyet baskılarının küresel ölçekte etkilediği sektörlerle yönelik önemli destek mekanizmalarını hayata geçiren hükûmet bu yıl için de başta emek yoğun sektörler olmak üzere Türk sanayi sektörüne yönelik desteklerini sürdürecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, milletvekillerinin ‘sanayi sektöründe daralma yaşandığına’ yönelik yazılı soru önergelerini cevapladı. Bakan Kacır, imalat sanayii sektörlerinde yaşanan gelişmelerin alt sektörler bazında düzenli takip ve analiz edildiğini hatırlattı.

Sanayi üretim endeksinin 21 ay boyunca aralıksız daraldığı iddiasının doğru olmadığını belirten Kacır, TÜİK verilerine göre sanayi üretim endeks değeri 2024 yılı mart ayında 111 iken, 2025 aralık ayında 132,2 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

DESTEK SÜRECEK

Üretim kapasitesinin korunması, verimlilik artışı, teknoloji dönüşümü ve katma değerli üretimin güçlendirilmesi amacıyla sektörel ve tematik destek programlarının uygulandığını belirten Kacır “Bu desteklerin somut çıktıların bir tanesi 2025 yılında sanayi katma değerimizde elde edilen yüzde 2,9’luk oranındaki artıştır. Bu artış son dört yılın en hızlı artışıdır. Bir diğer somut gösterge ise üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret eden makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 5’lik artıştır” dedi.

Bakan Kacır, bu yıl içinde de uygun koşullu finansman programları, istihdam ve yatırım teşvikleri, dijital ve yeşil dönüşüm odaklı yatırımlar ile destekleyecekleri Türk sanayisinin Millî Teknoloji Hamlesi ve Yerel Kalkınma Hamlesi için öncü rolünün devam etmesinin hedeflendiğini bildirdi.

