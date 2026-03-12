Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, Türkiye’de paslanmaz çelik üretiminin hayata geçirilmesi için bütün paydaşlarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

ÖMER TEMÜR - Küresel gelişmelerin üretimin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Küçükemre, “Son yıllarda yaşanan savaşlar bize şunu çok net gösterdi: Üretim gücü olmayan ülkelerin ne kendini koruyacak ne de güçlü bir şekilde ayakta kalacak imkânı var. Her şeyin temelinde üretim yer alıyor. Bu sebeple üretimden vazgeçmemek ve sanayimizi güçlendirmek zorundayız” diye konuştu.

Türkiye’nin paslanmaz çelik üretiminde bölgesel bir merkez olma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Küçükemre, çevre ülkelerde paslanmaz çelik üretim tesisi bulunmadığını hatırlattı.

Arslan Küçükemre

Türkiye’de 1 milyon tonluk bir kapasite projeksiyonuyla 600 bin tonluk bir üretim tesisi kurulması gerektiğini dile getiren Arslan, “Bu üretim ile iç piyasanın ihtiyacı karşılanabilir. 1,2 milyar dolar seviyelerinde bir yatırımla bu yapılabilir. Paslanmaz çelikte yapılacak bu yatırımın geri dönüşü de 8 yıl olacaktır. Böylece Türkiye çok önemli bir üretim tesisi kazanmış olur” ifadelerini kullandı.

Küçükemre ayrıca Türkiye’de Togg ile otomotiv sektöründe uygulanan iş birliği modellerine benzer şekilde ortak yatırım modellerinin de değerlendirilebileceğini belirterek, “Kamu tarafına da bu konuyu aktardık. İç piyasada tüketimin 1 milyon ton seviyesine ulaşması hâlinde yatırım için önemli bir eşik oluşabileceği ifade ediliyor. Bu noktada sektörümüz içinde de girişimlerde bulunan firmalar bulunuyor” dedi.



