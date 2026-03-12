ABD ile Halkbank arasındaki dava uzlaşmayla sonuçlandı. Gazetemize açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürecin Türkiye için çok olumlu ilerlediğini ve bankanın suçsuzluğunun ortaya çıktığını belirtti.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - ABD Adalet Bakanlığı ile Halkbank arasındaki davanın uzlaşmayla sonuçlanması Türkiye’de memnuniyetle karşılandı. Piyasalara olumlu yansıyan kararla ilgili olarak gazetemize özel açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye için her şeyin çok olumlu ilerlediğini söyledi. Gürlek, “Anlaşmaya varıldı, şu an metin tercümesi yapılıyor. Süreç çok olumlu. Her şey bizim istediğimiz gibi tamamlandı. Özellikle burada Halkbank’ın suçsuz olduğu ortaya çıkmış oldu. Bir idari işlem olduğu, adli bir vaka boyutu olmadığı anlaşıldı” dedi.

Halkbank, 2019 yılında savcılar tarafından İran’ın ABD’nin ekonomik yaptırımlarını delmesine yardımcı olmak maksadıyla dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo kurmakla suçlanmıştı. İddianamede bankanın; İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emîrlikleri’ndeki paravan şirketleri ve para servis sağlayıcılarını kullanarak bir mekanizma kurduğu öne sürülmüştü. Halkbank ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davayı “hukuksuz” ve “çirkin” olarak nitelendirmişti.

HALKBANK DUYURDU: UZLAŞMA ANLAŞMASI MAHKEMEDEN GEÇTİ

Halkbank'tan, ABD'deki dava sürecine ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı. Yapılan açıklamada "Ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile bankamız arasında Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde görüşülüp yürürlüğe girdi. Karar hem ABD Adalet Bakanlığı hem de Banka üzerinde bağlayıcıdır" denildi.



Haberle İlgili Daha Fazlası