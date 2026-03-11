ABD Adalet Bakanlığı, Halkbank aleyhindeki ceza davasını çözüme kavuşturmak üzere anlaşmaya vardı. Ekonomi uzmanı Alkin, “Bu dava, Türkiye-ABD ilişkilerini zorlayan bir başlık olmaktan çıktı” dedi.

KAAN ZENGİNLİ - ABD’de, Halkbank’a İran’a yaptırımları delmek suçlamasıyla yaklaşık 9 sene önce açılan dava sonuçlandı. Halkbank, ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması maksadıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzalanmasına karar verildiğini duyurdu.



Manhattan Bölge Yargıcı Richard Berman’a sunulan belgede, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması konusundaki yardımlarının, bu uzlaşmaya varılmasında etken olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca anlaşma kapsamında Halkbank, yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını incelemek üzere tarafsız bir uzman görevlendirecek. Bu süreçte ABD finans sistemi üzerinden İran hükûmeti veya kuruluşları ile herhangi bir işlem yapılmayacak. Halkbank belirlenen şartlara tam uyum sağladığı takdirde, savcılık davanın “bütün suçlamalarla birlikte kalıcı olarak düşürülmesi” için mahkemeye başvuracak.

Bu olumlu gelişme sonrası Halkbank’ın Borsa İstanbul’daki hisseleri yüzde 10 değer kazandı. Bankadan ise “Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında herhangi bir cezai suç kabulü yapılmadı. Hiçbir adli veya idari para cezası ödenmeyecek. Bu gelişmeyle birlikte bankamızın yurt dışı kaynak temin imkânları, muhabir ağı ve uluslararası piyasalara erişimi genişleyecek, mali bünyemiz olumlu yönde etkilenecek” açıklaması yapıldı.

Süreci gazetemize değerlendiren İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Kerem Alkin, Halkbank davasının başından itibaren siyasi bir dava olarak algılandığını belirterek, “Türkiye ve Halkbank yönetimi, dava süreci boyunca ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını defalarca dile getirdi. Bugün ise Türkiye’nin yeni küresel düzenin şekillendiği bir dönemde NATO’nun en vazgeçilmez ülkelerinden biri olduğu görüldü. Bulunduğu coğrafyada sahada ve masada oyun kurucu bir aktör olarak ortaya koyduğu kapasite, bu sürecin farklı bir noktaya gelmesinde etkili oldu. Davanın, Trump yönetimi tarafından artık Türkiye-ABD ilişkilerini zorlayan bir başlık olmaktan çıkarılması doğru ve yerinde bir adım olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.





