VAR odasına ait kamera kayıtlarını inceleme talebi reddedildi, tartışmalı pozisyonların kayıtları da ortada yok. Portekizli eğitmenlerin VAR odasında değil, kontrol odasında olduğunun açıklanması şüpheleri artırdı

Murad Tamer - Beşiktaş'ın VAR odasına ait kamera kayıtlarını inceleme talebi reddedildi. Tartışmalı pozisyonlara ilişkin kayıtlar da ortada yok. Portekizli eğitmenlerin VAR odasında değil "kontrol odası" adı verilen farklı bir bölümde bulunduğunun açıklanması ise şüpheleri dağıtmak bir yana, daha da derinleştirdi. Siyah-beyazlı yönetime göre eğer Portekizli eğitmenler o odada anlık pozisyon değerlendirmesi yapıyorlarsa, bu faaliyet artık "eğitim" değil, doğrudan "gölge hakemlik"tir.

UEFA'YA TAŞINACAK

TFF'nin açıklaması, asıl soruyu da cevapsız bıraktı: O odada tam olarak ne yapılıyordu?

Yönetimin gündemindeki diğer konular şöyle: Eğitim maç esnasında değil, maç sonrası görüntüler eşliğinde yapılır; bu, uluslararası futbol hukukunun temel ilkelerinden biridir. Hakemlerin kariyer gelişiminde söz sahibi olan eğitmenlerin maç anında aynı çatı altında anlık izleme yapması, hakem üzerinde "eğitmenimin beklentisine göre karar vereyim" baskısına yol açar ve VAR'ın bağımsızlığını doğrudan zedeler. Kulüp, TFF'den tatmin edici cevapları alamazsa konuyu UEFA'ya taşıyacak.



