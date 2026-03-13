Sinemada son beş senede üretilen virüs konulu filmlerin sayısı yüze yaklaştı. Artık “filmdemics” diye bir mefhumdan söz ediyoruz. Liam Neeson’ın başrolünde olduğu “Dikkat: Kıyamet!” (Cold Storage) de bu türün absürt örneklerinden biri..

MURAT ÖZTEKİN - Virüsler ve zombiye dönen insanlar, uzun yıllardır sinemanın vazgeçilmez konuları ve karakterleri arasında yer aldı. “Train to Busan”, “Contagion”, “12 Monkeys” ve “28 Days Later” gibi filmler, bu janrda öne çıktı.

Ancak dünyanın Covid-19 virüsüyle sarsıldığı pandemi sonrasında özellikle Amerikan sinemasındaki virüs filmi sayısında ve bunların gişe hasılatında dikkate şayan bir artış var. 2020-2026 arasında bütün dünyada virüs konulu 100’e yakın filmin çekildiği tahmin ediliyor. Artık “filmdemics” diye bir mefhumdan söz ediyoruz ve virüsler sinemanın ana konuları arasında. Son yıllarda ise virüs konusu, daha ziyade sosyal çöküşle irtibatlandırılıyor.

Yönetmenliğini Johnny Campbell’ın üstlendiği “Dikkat: Kıyamet!” (Cold Storage) de 1970’lerin sonuna dayanan bir hikâyeyle kontrol altında alınmış ölümcül bir mantarın tekrar canlanmasını işliyor. Eserin oyuncu kadrosunda usta aktör Liam Neeson’ın yanı sıra Joe Keery, Georgina Campbell, Lesley Manville ve Vanessa Redgrave gibi isimler rol alıyor.

Beyazperdede virüs salgını var! Son halka 'Cold Storage'

GÖKTEN YAĞAN FELAKET

Kurgusal hikâyede içinde bilimsel deneylerin yapıldığı Skylab uzay istasyonu, 1979’da yörüngeden çıkar ve parçalarının bir kısmı dünyaya düşer. İçinde oldukça tehlikeli bir mantarın yer aldığı bir varil ise Avustralya’ya düşmüştür. Enfekte olanların beyninin patlamasına yol açan bu mantar, yıllar sonra o varilden yayılmaya başlar. Bir ihbar sonrasında Amerikan biyo-terör ekibinden Robert Quinn (Neeson) ve arkadaşı mantarın yayılmasını önler; numuneyi bir askerî depoya saklar. Ancak yıllar geçer ve günümüze gelinir. O askerî depo artık özelleşmiştir. Ve virüs bir şekilde yeniden kendini gösterir. İki depo görevlisinin merakı da bunu kolaylaştırır. Artık eski kahramanların ortaya çıkma vakti gelmiştir.

TÜRLER ARASINDA SEYAHAT

Yönetmen Campbell “Dikkat: Kıyamet!” ile farklı janrlar arasında gezinen bir filme imza atıyor. Önce realist bir gerilim olarak başlayan eserde, absürt yanlar giderek daha çok beliriyor. Kara mizah ile gerilim arasında gidip geliniyor. Ancak bunun başarılı şekilde yapıldığını söylemek zor görünüyor. Böylece dağınık diyebileceğimiz bir yapım ortaya çıkıyor.

Buna rağmen bazı şeyleri tolere edebilirseniz bu B sınıfı eser, çerezlik olabilecek mahiyette. Zira kanlı ama eğlenceli sayılabilecek sekanslar barındırıyor.

Filmin alt metinlerinde ise NASA üzerinden ABD’nin uzay faaliyetlerine cılız tenkitler dikkati çekiyor.

Eserdeki oyunculuklar da fena değil. Artık beli ağrıyan Robert Quinn karakteriyle karşımıza çıkan Liam Neeson, başarılı sayılabilecek bir oyunculuğa imza atıyor ve filmi sırtlıyor.

Yönetmen: Johnny

Campbell

Tür: Gerilim, komedi

Ülke: ABD,

İngiltere, Fransa

