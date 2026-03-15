İhlas Haber Ajansı
Baharın habercisi Üçkaya nergisleri doğaseverleri bekliyor
Mart ayının sonlarında açan ve sadece iki haftalık ömre sahip olan Üçkaya nergisleri, bu yıl soğuk ve yağışlı havaya rağmen binlerce doğaseveri ve fotoğraf tutkununu bölgeye çekerek baharın gelişini müjdeledi.
Mart ayının sonlarına doğru açan ve yaklaşık iki haftalık ömre sahip nergisler, her yıl çevre il ve ilçelerden binlerce kişiyi bölgeye çekerek fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak noktası oluyor.
- Nergisler mart ayının sonlarına doğru açar ve yaklaşık iki hafta yaşar.
- Her yıl binlerce ziyaretçi nergisleri görmek için bölgeye gelir.
- Bu yıl havaların soğuk ve yağışlı seyretmesine rağmen nergislere ilgi azmadı.
- Üçkaya köyüne gelen ziyaretçiler doğanın sunduğu eşsiz manzarayı görme fırsatı buluyor.
- Nergisler baharın habercisi olarak biliniyor.
Mart ayının sonlarına doğru açan ve yaklaşık iki haftalık ömre sahip nergisler, her yıl çevre il ve ilçelerden binlerce kişiyi bölgeye çekiyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken nergisler, kısa süreli ömürlerine rağmen yoğun ilgi görüyor.
FOTOĞRAF TUTKUNLARININ VE DOĞASEVERLERİN UĞRAK NOKTASI
Bu yıl havaların soğuk ve yağışlı seyretmesine rağmen vatandaşların nergislere olan ilgisi azalmadı. Üçkaya köyüne gelen ziyaretçiler, doğanın sunduğu eşsiz manzarayı yakından görme fırsatı buluyor. Baharın habercisi olarak bilinen nergisler, bölgenin doğal güzellikleri arasında önemli bir yer tutarken, her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.
