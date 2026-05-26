Bayram namazı vakitleri için araştırmalar başladı. Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününü bayram namazı ile karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, bulundukları ilin namaz vaktini öğrenmek istiyor. İşte il il bayram namazı vakitleri..



Müslümanlar, 4 gün sürecek Kurban Bayramı’nın ilk gününde bayram namazı ibadetini yerine getirmek için bulundukları il ve ilçelerdeki camilere akın edecek. Bayram namazını vaktinde eda etmek isteyen vatandaşlar ise il il bayram namazı saatlerini araştırmayı sürdürüyor. Günler öncesinden paylaşılan namaz vakitleri sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları ili seçerek kendileri için doğru bayram namazı saatine ulaşabiliyor. ÜÇ BÜYÜK İLİN NAMAZ VAKİTLERİ Kurban Bayramı namazı Ankara'da 05.59, İstanbul'da 06.12, İzmir'de 06.25'te kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Şu şekilde kılınır: 1- Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir.

BAYRAM NAMAZINA GEÇ YETİŞEN NE YAPAR? Diğer namazlardaki gibi, imam selam verince, kalkıp kılamadığı rekâtları tamamlar. İkinci rekâtta yetiştiyse, imam selam verince kalkıp Sübhaneke okur. Sonra, üç defa tekbir getirerek ellerini kulaklarına kaldırır, birinci ve ikincisinde iki yana bırakır.

Üçüncüsünde, göbek altına bağlar. Fatiha ve zamm-ı sûre okur, rükû ve secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar. İkinci rekâta da yetişemediyse, yukarıda bildirildiği gibi birinci rekâtı kılıp kalkar. Fatiha ve zamm-ı sûreden sonra, iki elini üç defa tekbir getirerek kaldırır. Üçüncüde yanlara bırakır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükûa eğilir. Secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar.

