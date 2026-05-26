ABD’nin Avrupalı müttefiklerine NATO’ya yaptığı askeri katkıları önemli ölçüde azaltmayı planladığını bildirdiğini ve bu açığı kapatmak için hızlı hareket etmeleri konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Geçen hafta Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen gizli bir toplantıda üst düzey bir Pentagon yetkilisinin Avrupa müttefiklerine ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin planları hakkında bilgi verdiği ve Avrupa yetkililerinin planlanan kesintinin boyutuna şaşırdıkları iddia edildi.

Alman Der Spiegel dergisinin özel haberine göre ABD, Avrupa’daki NATO güçlerine ve "Kuvvet Modeli" havuzuna yaptığı askeri katkıları radikal bir kararla keskin şekilde azaltacağını müttefiklerine bildirdi.

Ankaradaki NATO Zirvesi öncesi Trump Avrupa ülkelerini uyardı!

Brüksel'deki gizli zirvede sunulan Pentagon planı, Avrupalı devletleri doğan devasa konvansiyonel savunma boşluğunu kendi imkanlarıyla "hızlıca kapatmaya" zorluyor.

Washington Temmuz ayında düzenlenecek tarihi Ankara Zirvesi öncesinde baskıyı zirveye çıkarırken, küresel askeri yükün Avrupalıların omuzlarına yıkılacağı bu yeni dönem, kıta genelinde şimdiden büyük bir paniğe yol açtı.

AVRUPALILAR KÜÇÜK AYARLAMA BEKLERKEN ŞOKE OLDU

Der Spiegel’in edindiği bilgilere göre, geçen hafta sonunda Brüksel'deki NATO karargahında kapalı kapılar ardında çok kritik ve gizli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in üst düzey danışmanı Alexander Velez-Green, NATO üyesi ülkelerin siyasi direktörlerinin karşısına geçerek ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yeni askeri tasarruf planını ve somut rakamları ilk kez masaya koydu.

Avrupalı diplomatlar toplantı öncesinde zaman içinde küçük çaplı ayarlamalar yapılacağını tahmin ediyorlardı. Ancak Velez-Green'in sunduğu ve askeri kapasitenin yaklaşık yarısını üstlenen ABD'nin radikal bir yük kaydırma talep ettiği tablo, beklentilerden çok daha ciddi çıktı. Pentagon'un, müttefiklerin karşısına doğrudan askeri güç ve ekipman azaltma planıyla çıkması Avrupalı yetkilileri şaşırttı.

AĞIR KISITLAMA LİSTESİ: SAVAŞ UÇAKLARI ÜÇTE BİR ORANINDA AZALIYOR, DENİZALTI ARTIK HİÇ YOK

ABD'nin, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Avrupa Yüksek Komutanı'nın (SACEUR) acil durumlarda doğrudan erişebilmesi için kurulan "NATO Kuvvet Modeli"ne sunduğu stratejik envanteri tırpanlayacak yeni doktrininde şu maddeler yer alıyor:

ABD, NATO için ayırdığı stratejik bombardıman uçaklarının sayısını önemli ölçüde azaltacak.

Savaş uçakları kategorisinde ise ABD katkısının tam üçte bir oranında azaltılması planlanıyor.

Savaş uçaklarındaki bu boşluğun, Polonya ve Almanya gibi ülkelere devam eden F-35 teslimatlarıyla dengelenmesi umuluyor. Ancak stratejik bombardıman uçaklarında Avrupalıların hiçbir ikamesi bulunmuyor.

ABD Donanması, NATO için çok daha az sayıda destroyer (güdümlü füze muhribi) bulunduracak. En radikal karar ise denizaltı hatlarında alındı; Washington bundan sonra NATO ittifakına artık hiç denizaltı sağlamayacağını bildirdi. Ayrıca acil durumlar için tahsis edilen 2 uçak gemisinin de Avrupalılar tarafından kolayca ikame edilmesi imkansız görülüyor.

Keşif amaçlı insansız hava araçlarını (İHA) artık Avrupalılar tamamen kendileri sağlamak zorunda kalacak. Silahlı dron modellerinde de ABD kendi katılımını asgari düzeye çekecek.

Alman basını da "Pentagon, özellikle Çin’in Tayvan’a saldırı düzenleyebileceği kritik tarih olarak görülen 2027 yılına odaklanmış durumda. Washington, muhtemel bir Asya krizinde esneklik kazanmak ve NATO taahhütleriyle elini kolunu bağlamamak adına Avrupa'daki konvansiyonel yükümlülüklerini devrediyor. Ancak bu durum, muhtemel bir Rusya tehdidinde ABD'nin hiç devreye girmeyeceği anlamına gelmiyor. Nükleer caydırıcılık taahhüdü aynen devam edecek." değerlendirmesine yer verdi.

BRÜKSEL'DE ZAMAN YARIŞI: TEMMUZ AYINDAKİ ANKARA ZİRVESİ SON DURAK

Haziran ayının hemen başında yapılacak olan Kuvvet Oluşturma Konferansı’nda ABD, hangi Avrupa ülkesinin hangi askeri boşluğu ne zaman dolduracağına dair somut teklifler bekliyor.

ABD'li yetkililer " Washington'ın nihai hedefi, netleşen bu yeni yük dağılımı haritasını Temmuz ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Ankara NATO Zirvesi'nde resmi bir karara bağlayarak dünyaya ilan etmek." dedi.

Alman hükümeti gibi müttefikler detaylar hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin sözcüsü durumu yumuşatmaya çalışarak, "Değişiklikler, tek bir müttefike olan aşırı bağımlılığı azaltarak NATO'yu daha da güçlendiriyor" açıklamasını yaptı.

