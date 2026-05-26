Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Müslümanların yerine getirdiği önemli ibadetlerden biri olan teşrik tekbirleri yeniden gündeme geldi. Kurban tekbiri ne zaman başlar ne zaman biter, teşrik tekbiri nasıl getirilir merak edilirken bayram öncesi teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı da en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

''Kurban tekbiri ne zaman başlar ne zaman biter, teşrik tekbiri nasıl getirilir?'' sorusu Kurban Bayramı öncesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Tekbir getirilen günler, Arefe, bayram ve eyyam-ı teşrik denilen üç gün, toplamda ise beş gündür. İlk güne Arefe, ikinci güne bayram, Zilhicce’nin 11, 12 ve 13. günü olan diğer üç güne de eyyam-ı teşrik denir.

KURBAN TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR NE ZAMAN BİTER?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar teşrik tekbirlerinin hangi tarihler arasında getirileceğini araştırmaya başladı. Arefe günü sabah namazından, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, 23 farz namazın bitiminde selam verince, teşrik tekbiri okumak vacibdir.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri, farz namazlarının ardından bir kez okunuyor. Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra teşrik tekbiri gerekmez. İmam tekbiri unutursa ise cemaat terk etmez. Erkeklerse teşrik tekbirini yüksek sesle okuyabilir.

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Teşrik tekbirinin okunuşu: “Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd.”

Teşrik tekbirinin anlamı: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur".

