Kurban Bayramı’na saatler kala Antalya’da bayram namazı saatleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Antalya bayram namazı vakti 2026 araştırmaları hız kazanırken, ilçe ilçe namaz saatleri ve camilerdeki hazırlıklar da netleşmeye başladı.

Antalya’da Kurban Bayramı heyecanı sürerken, bayram sabahı camilere gidecek vatandaşlar “Antalya’da bayram namazı saat kaçta?” sorusuna cevap arıyor. Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde saf tutacak vatandaşlar için il genelindeki namaz vakitleri belli olurken, merkezi camilerde yoğunluk yaşanması bekleniyor.

ANTALYA KURBAN BAYRAMI BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Antalya’da Kurban Bayramı namazı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 06.14’te kılınacak. Bayram sabahını camilerde geçirmek isteyen vatandaşların özellikle büyük ve merkezi camilerde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle erken saatlerde yola çıkması tavsiye ediliyor. İl genelinde başta Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Alanya olmak üzere birçok ilçede bayram hazırlıkları tamamlanırken, camilerde temizlik ve düzenleme çalışmaları da sürdürülüyor.

Kurban Bayramı’nın manevi atmosferi Antalya’da da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hissedilecek. Bayram namazının ardından vatandaşlar aile ziyaretleri, bayramlaşma programları ve kurban ibadetleri için hazırlıklarına başlayacak.

Antalya Kurban Bayramı bayram namazı saat kaçta? Antalya bayram namazı vakti 2026

ANTALYA BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2026 İLÇELER

Antalya’nın ilçelerinde bayram namazı saatleri dakikalık farklılık gösterebiliyor. Merkez ilçelerde namaz saati 06.14 olarak açıklanırken, doğu ve batı ilçelerinde güneş doğuş saatine bağlı olarak küçük değişiklikler yaşanabiliyor.

İlçelerde bayram namazı saatleri:

Akseki: 06.09

Aksu: 06.13

Alanya: 06.09

Antalya: 06.14

Demre: 06.18

Elmalı: 06.17

Finike: 06.18

Gazipaşa: 06.09

Gündoğmuş: 06.09

İbradi: 06.10

Kaş: 06.20

Kemer: 06.15

Korkuteli: 06.16

Kumluca: 06.17

Manavgat: 06.11

Serik: 06.12

Haberle İlgili Daha Fazlası