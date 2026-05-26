Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın hayata geçirdiği baklava projesi meyvesini vermeye başladı. Baklavanın başkenti Gaziantep'te ucuz ve kaliteli baklava satışına başlayan belediye, projenin geliriyle söz verdiği gibi şehit ailelerine ilk evini satın aldı. Ev bayram sonrası teslim edilecek.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın kısa süre önce hayata geçirdiği baklava projesinde verilen söz yerine getirildi. Yılmaz'ın Gazianteplilere ucuz ve kaliteli baklava hizmetinin yanı sıra şehit ailelerini ev sahibi yapmaya yönelik projesinde amaca ulaşıldı.

Belediyeden ucuz baklava projesi! Geliriyle şehit ailelerine ev alınıyor

ŞEHİT AİLELERİNE İLK EV

Baklava satışlarından elde edilen gelirle ilk ev alınarak, şehit ailesine verilmek üzere kullanıma hazır hale getirildi.

"ÇOK GURURLUYUM"

Alınan evi ziyaret ederek, incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, "Bir söz vermiştik. Hemşehrilerimize uygun fiyata kaliteli baklava sunarken, elde ettiğimiz gelirle şehit ailelerimizi ev sahibi yapacağımızın sözünü vermiştik. Çok şükür bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin en ucuz ve kaliteli baklavasını Gaziantep'te halkımıza ulaştırdık ve bugün aziz şehidimiz için bir ev aldık. Şehit ailesini sevindirmek ve onların sevincine ortak olmak bizim için mutlulukların en büyüğü. Gaziantep halkına çok teşekkür ediyorum. Sizin paralarınızla bir şehidimizin ailesini ev sahibi yaptık" dedi.

