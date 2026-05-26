İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, ilk tamamen elektrikli modeli olan Luce’yi resmi olarak tanıttı. Eski Apple tasarım şefi Jony Ive imzası taşıyan 5 koltuklu bu özel model, 1.000 beygiri aşan gücü ve dudak uçuklatan fiyatıyla otomotiv dünyasında yeni bir çağın kapısını aralıyor.

Ferrari, elektrikli otomobil pazarına dikkat çeken bir giriş yaptı. İtalyan üretici, Roma'da düzenlediği özel etkinlikte ilk tamamen elektrikli modeli Luce’yi görücüye çıkardı. Eski Apple tasarım şefi Jony Ive ve LoveFrom ekibiyle birlikte geliştirilen dört kapılı model, aynı zamanda Ferrari tarihinin ilk beş koltuklu aracı olma özelliğini taşıyor.

Ferrari ilk elektrikli modelini görücüye çıkardı: Özellikleri ve tasarımıyla olay oldu

FİYATI DUDAK UÇUKLATAN CİNSTEN

550 bin euro (yaklaşık 30 milyon TL) fiyatla satışa çıkması planlanan lüks modelin teslimatlarının, 2026 yılının son çeyreğinde başlaması planlanyor.

HER TEKERLEĞİNDE AYRI MOTOR, 500 KM'Yİ AŞAN MENZİL!

Beş yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olan Ferrari Luce, ezber bozan teknik detaylarıyla dikkat çekiyor. Her tekerleğinde ayrı bir elektrik motoru bulunan araç, toplamda 1.000 beygirin üzerinde güç üretiyor. Maksimum hızı 310 km/s'i aşan Luce, 530 kilometre menzil sunuyor.

Direksiyon arkasındaki kulakçıklar ise dikkat çeken diğer detaylar arasında. Bu kollar, vites değiştirmek yerine, gücün agresifliğini ve rejeneratif frenleme seviyesini ayarlamak için kullanılıyor.

SÜRÜCÜYE 'GERÇEK' SÜRÜŞ DENEYİMİ YAŞATIYOR

Otomobil severlerin en çok merak ettiği "ses" konusu ise Ferrari tarafından dâhice çözülmüş. Yapay bir V12 motor sesi kullanmak yerine, arka aksa yerleştirilen özel bir sensör sayesinde elektrik motorunun gerçek titreşim ve sesleri sürücüye aktarılıyor.

İÇ TASARIMDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İç tasarımında ise, deri, cam ve alüminyum detaylar öne çıkarak fiziksel kontrol düğmeleriyle zenginleştirilmiş klasik Ferrari lüksünü koruyor. Arka koltuk yolcuları için de orta konsolun arkasında benzer bir düzene sahip başka bir ekran daha yerleştirildiği belirtiliyor. 600 litrelik geniş bagaj hacmi ise modelin yüksek gelirli geniş aileleri hedeflediğini ortaya koyuyor.

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna ve Pazarlama Direktörü Enrico Galliera, Luce'nin sadece bir elektrikli araç değil, markanın sürüş hissini geleceğe taşıyan "büyüleyici" bir adım olduğunu vurguluyor. Şirket, bu modelle klasik motorlara bağlı kalmayan teknoloji odaklı yeni nesil zenginleri yakalamayı ve elektrikli araç pazarının kalbi konumundaki Çin'de güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. Ferrari Luce, markanın köklü mirasını koruyarak elektrikli otomobil çağında yepyeni ve iddialı bir sayfa açıyor.

