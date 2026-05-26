Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına geri dönmesiyle siyasette gündem değişti. Yaşanan gelişmelerin ardından İyi Parti'den sonra DEM Parti de Kurban Bayramı bayramlaşma programından CHP'yi çıkardı.

Siyaset kulisleri mutlak butlan kararının uyandırdığı yankıyla bayram tatiline girdi. Partilerin bayramlaşma programları da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı olmasından elbette etkilendi.

MHP VE AK PARTİ'YLE BAYRAMLAŞACAKLAR

DEM Parti bayramlaşma programında CHP yer almadı. Bayramın 2. gününde, Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek heyetler Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekili Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyesi Nuray Özdoğan tarafından karşılanacak.

DEM Parti'yi sırasıyla MHP, Gelecek Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, DEVA Partisi ziyaret edecek.

Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet ise bu partilere eş zamanlı bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

CHP'NİN PROGRAMI DA BELLİ OLDU

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den oluşan heyet konuk edecek. CHP'yi, AK Parti, MHP, DSP, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Milli Yol Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi ziyaret edecek.

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise bu partilere eş zamanlı ziyarette bulunacak.

DEM Parti, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacak mı? İşte partilerin Kurban Bayramı programı

İYİ PARTİ DE CHP'YLE BAYRAMLAŞMAYACAK

İyi Parti'de de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri Sevim Elif Babaoğlu ve Murat Doğan ile Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Mikail Can Baysal'dan oluşan heyet konuk edecek.

İyi Parti'ye AK Parti, DEVA Partisi, Büyük Birlik Partisi, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DSP, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ziyarette bulunacak.

İYİ Parti ise Ar-Ge ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, GİK Üyesi Fatma Gülümser Birol ve Adana Gençlik Kolları İl Başkanı Berkay Dikici ile bu partileri ziyaret edecek.

İYİ Parti, bu bayram CHP ile bayramlaşmayacak.

AK PARTİ BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

AK Parti'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlığında, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek.

AK Parti'ye CHP, MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi ziyarette bulunacak.

AK Parti ise siyasi partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin'den oluşan heyet CHP, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisine ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisini ziyaret edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası