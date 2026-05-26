CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkeze gitmeye hazırlanırken diğer yandan ihraç edilecek isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun özür dileyen herkesi affedebileceği belirtilirken "Sadece onu affetmem" dediği bir ismin olduğu öğrenildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni tüm sonuçlarıyla birlikte iptal etmişti.

Bu kararla Özgür Özel görevden uzaklaştırıldı, Kemal Kılıçdaroğlu ise genel başkanlık görevine geri döndü. Genel Merkez binasını işgal eden Özel ve yanındakiler, binaya girmek isteyen polislere de zorluk çıkarttı. Ortaya çıkan görüntüler utandırırken Özel, binayı terk etti.

Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği tek isim! İhraç listesinin başında o var

İHRAÇ DALGASI BAŞLATACAK

Bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafları, CHP Genel Merkezi'ne yeniden asıldı. Öte yandan cumartesi günü genel merkeze gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun, kendisine karşı gelen isimlere karşı ihraç süreci başlatacağı da edinilen bilgiler arasında.

Sözcü'nün haberine göre CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Kemal Bey kendisine saldıran ismi bile affetti. Elbette helallik isteyen, özür dileyen arkadaşlarımızı da affedecektir." dedi.

Ali Mahir Başarır

"ALLAH BELASINI VERSİN" DEMİŞTİ

Ancak bu durumun dışında kalan bir ismin olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun "Yıllarca yol yürüdüğü arkadaşlarını dövdürecekse Allah onun da belasını versin" diyen CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ı affetmeyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, Başarır'ın CHP'den kesin ihracı için çalışmaları başlatacağı öne sürüldü.



