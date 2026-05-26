Türkiye Gazetesi
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltında
İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın gözaltına alındığı bildirildi.
Özetle DinleGüzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltın...
Kaydet
Gündem az önce
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenleyerek CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Belediye İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu en az 5 kişiyi gözaltına aldı.
- Operasyon İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi.
- Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.
- Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.
- Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ediyor.
0:00 0:00
1x
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenledi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonundaki operasyonda CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Belediye İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu en az 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun önceliği CHP'yi temizlemek! Özgür Özel'in dokunulmazlığı kalkabilir
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ediyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR