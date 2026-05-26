İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonundaki operasyonda CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Belediye İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu en az 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ediyor.

