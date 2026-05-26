Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı çok şiddetli hissettiklerini belirtirken, gelen bazı yorumlar dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 06:45’te merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Bölgede yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi çok şiddetli hissettiklerini ifade etti. Bazı vatandaşlar sarsıntı nedeniyle uykudan uyandıklarını bildirirken, bazıları da "Böyle 3,6 mı olur?" gibi yorumlar yaptı.

İşte kullanıcılardan gelen dikkat çeken yorumlardan bazıları:

- 3,6 olmasına rağmen çok kötü salladı

- Böyle 3,6 deprem mi olur?

- Ne 3,6'sı Allah aşkına artık gerçeklik algımı mı kaybediyorum ben? Yemin ederim bir vuruşu vardı zıplattı resmen

- Çok kötü salladı, uykudan korku ile uyandırdı

Haberle İlgili Daha Fazlası