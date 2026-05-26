Bursa’da Ferhat G. isimli şahıs, eski eşi Mukaddes U.'nun yaşadığı eve molotofkokteyli attı. Yaşanan olayda evde maddi hasar oluşurken, can kaybı olmaması sevindirdi. Polis ekipleri ise kaçan Ferhat G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Cumhuriyet Sokak'ta Ferhat G.(45), yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe vererek eski eşi Mukaddes U.'nun yaşadığı evin mutfak penceresinden içeriye attı. Şüpheli olayın ardından hızla kaçarak uzaklaştı.

DOĞAL GAZ KOMBİSİ DE PATLADI

Ev içerisine düşen yanıcı maddenin neden olduğu yangın sırasında evde bulunan doğal gaz kombisi de patladı. Patlama ve yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

