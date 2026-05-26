Güney Amerika'da bulunan Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını da aktardı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ülkenin kuzeyindeki Calama kentinin 31 kilometre doğusunda 6,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Depremin 101 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Yetkililer, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını aktardı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi yetkilisi Felipe Plaza sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şili kıyılarında tsunami tehdidinin bulunmadığını belirterek, ilk belirlemelere herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydetti.

