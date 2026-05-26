Anadolu Ajansı
Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem!
Güney Amerika'da bulunan Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını da aktardı.
Özetle DinleŞili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem!
Kaydet
Dünya 2 dk önce
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Şili'nin kuzeyindeki Calama kentinin 31 kilometre doğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem kaydetti.
- Deprem 101 kilometre derinlikte meydana geldi.
- Yetkililer, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti.
- Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi yetkilisi Felipe Plaza, Şili kıyılarında tsunami tehdidinin bulunmadığını açıkladı.
0:00 0:00
1x
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ülkenin kuzeyindeki Calama kentinin 31 kilometre doğusunda 6,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Depremin 101 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Yetkililer, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını aktardı.
Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi yetkilisi Felipe Plaza sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şili kıyılarında tsunami tehdidinin bulunmadığını belirterek, ilk belirlemelere herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydetti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR