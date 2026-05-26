Bursa'da motosikletiyle ilerleyen kurye Ertuğrul Toker, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Feci kazanın ardından Toker olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motokurye Ertuğrul Toker (39) idaresindeki motosiklet, Gaziakdemir Mahallesi Çekirge Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Toker'in cenazesi incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

