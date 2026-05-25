İmamoğlu Çıkar amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik soruşturmada itirafçı olan Sarp Yalçınkaya’nın ifadesindeki kritik gizem çözüldü. Yalçınkaya'nın savcılık tutanağının 5. sayfasında, “Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde milyarlık hafriyat ve döküm işi için pazarlık yaptı, sonra gelip komisyonunu istedi” dediği ve ismini vermekten korktuğu üst düzey muhalefet liderinin Müsavat Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İmamoğlu Çıkar amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü dev İBB soruşturmasında taşlar yerinden oynadı. Soruşturma kapsamında "etkin pişmanlık"tan yararlanan iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın, can güvenliği endişesiyle adını vermekten çekindiği ve "Çok önemli bir kişi, açıklanırsa ailem maddi manevi çöker" dediği gizemli muhalefet liderinin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu öğrenildi. Güçlü yargı kaynaklarına dayanan şok iddiaya göre Dervişoğlu; Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresi ile kara para trafiğinin merkezindeki Murat Gülibrahimoğlu’nu Beylikdüzü’nde bir restoranda bir araya getirerek milyarlık döküm ihalelerine aracılık etti ve ardından "komisyon" pazarlığına oturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama çarkını içeriden deşifre eden isimlerden tutuklu iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın savcılık ifadesinin yankıları sürerken, ifadede adı geçen siyasi kulislere bomba gibi düştü. Yalçınkaya'nın adli tutanaklara geçen ifadesinin 5. sayfasının son paragrafında, ismini vermekten açıkça korktuğunu beyan ettiği "üst düzey muhalefet partisi liderinin" Müsavat Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı. Başsavcılık çevrelerinden sızan güçlü bilgiler, davanın seyrini etkileyecek değiştirecek nitelikte.

"Can güvenliğimden dolayı açıklayamam" demişti! İBB soruşturmasındaki gizemli isim Müsavat Dervişoğlu çıktı

”CAN GÜVENLİĞİM İÇİN İSİM VEREMEM" DEMİŞTİ

Şüpheli Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin o sarsıcı bölümünde, adını gizlediği siyasetçinin sistemdeki kurucu rolünü şu sözlerle itiraf etmişti:

"Murat Gülibrahimoğlu’na referans olup Ekrem İmamoğlu çevresi ile tanışmasını sağlayan kişi can güvenliğim açısından ismini veremeyeceğim bir muhalefet partisinde üst düzey siyaset yapan bir siyasetçidir."

Ancak adli kaynaklar, Yalçınkaya'nın "korktuğu için" tutanağa yazdırmadığı bu ismin Müsavat Dervişoğlu olduğunu ve bu referans ilişkisinin tüm ihale ağını başlatan anahtar olduğunu aktardı.

BEYLİKDÜZÜ YAŞAM VADİSİ'NDE "RANT" YEMEĞİ

İfadedeki detaylara göre; kumpas ve rüşvet ağı, Beylikdüzü’nde bulunan Yaşam Vadisi Defne Restaurant’ta yenilen gizli bir yemekle başladı. İddiaların odağındaki o üst düzey siyasetçi, Ekrem İmamoğlu'nun kara kutusu olarak bilinen Hakan Karanis ile kara para trafiğini yöneten Murat Gülibrahimoğlu’nu aynı masada buluşturdu.

Yalçınkaya, o yemekte dönen milyarlık rüşvet pazarlığını savcıya aynen şöyle anlatmıştı:

"Söz konusu siyasetçi bu yemekte Murat Gülibrahimoğlu’nu, Hakan Karanis ile tanıştırıp, ‘İBB’nin döküm, hafriyat izinlerini Bakanlıktan Murat çözecek, siz de bunun karşılığında İBB’nin tüm döküm, hafriyat işlerini Murat’a vereceksiniz’ diyor. Murat Bakanlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra, döküm hafriyat işleri Murat’a veriliyor."

"İŞ ÇÖZÜLDÜ, SİYASETÇİ GELİP KOMİSYONUNU İSTEDİ!”

Milyarlık döküm ve hafriyat rantının kurgulanan bu planla Murat Gülibrahimoğlu’na teslim edilmesinin ardından, aracı olan üst düzey siyasetçinin payını almak için hemen harekete geçtiği ifadelere yansıdı. Yalçınkaya’nın itiraflarına göre, iş bağlandıktan sonra söz konusu lider Gülibrahimoğlu’nun kapısına dayanarak komisyonunu talep etti. Ancak Gülibrahimoğlu’nun, "Ben bu işler için çok para harcadım, tüm masraflarımı çıkarmadan kimseye bir kuruş para vermem" diyerek bu talebi geri çevirdiği ve taraflar arasında kriz çıktığı öğrenildi.

"AÇIKLANIRSA AİLEM VE ŞAHSIM MAHVOLUR”

Sarp Yalçınkaya, bu devasa çarkı anlatırken masadaki ismin ağırlığı karşısında duyduğu korkuyu savcılık tutanağında gizlemeyerek, "Bu siyasetçi önemli bir kişi olduğundan şimdiye kadar bu olayı söylemek istemedim. Bu olayın da kamuya açıklanmasını istemiyorum. Açıklanması halinde ailemin ve şahsımın maddi ve manevi olarak ciddi sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Adli kaynaklar tarafından bu ismin Müsavat Dervişoğlu olarak işaret edilmesi, İBB dosyasının sadece bir belediye yolsuzluğu olmadığını, muhalefet bloku içerisindeki liderler düzeyinde bir "rant ve komisyon" ortaklığına uzandığını ortaya çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sızan bu şok bilgi ve deşifre olan kimliğin ardından soruşturmanın Gülibrahimoğlu ayağını Ankara siyasetine sıçratıp sıçratmayacağı merak konusu oldu.

