İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'u yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin 29'unun gözaltına alındığı bildirilirken, 1 şüphelinin yurt dışında olması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

2 ÜST DÜZEY İSİM DE VAR

Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da bulunduğu öğrenildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29'u kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."

