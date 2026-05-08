Kağıthane’de tek katlı metruk binada sabah saatlerinde başlayan yangın hemen yanındaki 5 katlı binaya sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Saat 06.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi üzerindeki tek katlı metruk binada başlayan yangın, bitişiğindeki 5 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kağıthane’de korkutan yangın! 1 kadın hastanelik oldu

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri 5 katlı binada yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin diğer binalara yayılmasını önledi. Yangın 1 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı ve ardından tamamen söndürüldü.

1 KADIN HASTANELİK OLDU

Yangın esnasında dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken tek katlı binada büyük çapta hasar oluştu. Mahalle sakinlerinde paniğe yol açan yangınla ilgili yetkililer inceleme başlattı.

