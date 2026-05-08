Tayfun ve Cenk füzelerini konuşurken 6 bin kilometre menzilli YILDIRIMHAN yüzünü gösterdi. TEI’nin uçak motoru beklenirken GÜÇHAN’dan altı tane yapıldığı ortaya çıktı. İlk defa sergilenen ONUR turboşaft helikopter motoru saklı hazinenin son halkası oldu.

MAHMUT ÖZAY- Türkiye, İstanbul’daki SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında bombaları peş peşe patlattı.

İlk kıtalar arası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN görücüye çıktı. Tayfun ve Cenk füzeleri beklenirken sürpriz yapan 6 bin kilometre menzilli YILDIRIMHAN için Millî Savunma Bakanlığı AR-GE merkezindeki mühendislerin on yıldır çalıştığı belirlendi.

Türkiye’nin TEI’nin çalışmalarının dışında millî bir jet motoru GÜÇHAN’ı da geliştirdiği, 42 bin lbf (pound kuvvet) itki gücü kapasitesine sahip bu motorlardan 6 adet ürettiği açıklandı. İlk defa sergilenen ONUR Turboşaft Helikopter Motoru da MSB AR-GE Merkezinin sessizce geliştililen hazineleri arasında yer aldı.

TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR

MSB’nin bu haftaki basın bilgilendirme toplantısı SAHA 2026’da yapıldı. Toplantıda araştırma geliştirme faaliyetleri için bakanlık bünyesinde kritik üretim altyapıları, ileri teknoloji laboratuvarları ve yüksek hassasiyetli üretim kabiliyetine sahip tesisler kurulduğu aktarıldı. 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip YILDIRIMHAN füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçlerinin başarıyla tamamlandığı, saha testlerine ilişkin çalışmaların da sürdüğü bildirildi.

YAKITINI DA BİZ ÜRETTİK

Türkiye’nin balistik füzesi YILDIRIMHAN’ın Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtının da AR-GE merkezinde üretildiği kaydedildi.

Açıklamada “Söz konusu yakıt teknolojisi uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır” denildi.

GÜÇHAN’DAN ALTI ADET ÜRETİLDİ

Toplantıda, MSB bünyesinde sessizce geliştirilen turbo-fan jet motoru GÜÇHAN’a ilişkin de bilgiler aktarıldı. 42 bin lbf (pound kuvvet) itki gücüne sahip motorun Türk mühendisleri tarafından yerli imkânlarla geliştirildiği ve özgün olduğu belirtildi.

Tek kristal teknolojisi sayesinde motor bileşenlerinin yüksek sıcaklık ve yoğun çalışma şartlarına karşı dayanıklılığının artırıldığı ve uzun ömürlü olmasının sağlandığı kaydedildi. Dışa bağımlılığı azaltması hedeflenen motordan altı adet üretildiği, ticari kaygının da bulunmadığı açıklandı.

Toplantıya katılan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler “Motorların test ve kalibrasyon süreçlerini Kasım 2026’dan itibaren gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

MSB’nin geliştirdiği ve ilk defa SAHA 2026’da sergilenen ONUR turbo şaft helikopter motoru da savunma sanayiinin sürprizlerinden oldu.

