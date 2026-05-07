Herkes CHP'yi konuşurken Saadet Partisi kayyum riskiyle sarsıldı. Mahmut Arıkan’ın genel başkan seçildiği kongrede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada karar günü geldi. Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi 11 Mayıs Pazartesi günü "kayyum" kararını verirse, Saadet Partisi’nde 2010 yılındaki o sancılı süreç tekerrür edecek.

Siyaset kulisleri Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki "mutlak mutlan" davasına odaklanmışken, Saadet Partisi cephesinden gelen haber gündemin seyrini bir anda değiştirdi.

24 Kasım 2024’te gerçekleştirilen ve Mahmut Arıkan’ın zaferiyle sonuçlanan 9. Olağan Kongre, usulsüzlük iddialarıyla yargıya taşındı.

ESKİ İL BAŞKANI DAVA ETTİ

Van eski İl Başkanı Mehmet Necip Yavuz Ermen ve beraberindeki heyetin açtığı davada, kongrede oy kullanan 1026 delegeden 789’unun delegelik vasfının düştüğü ileri sürüldü. Bu kritik iddia, partinin yönetiminin üç kişilik bir kayyum heyetine devredilmesi talebini de beraberinde getirdi.

İKİNCİ KAYYUM SINAVI

Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi, siyaset dünyasının beklediği karar duruşmasını 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Eğer mahkeme kongrede usulsüzlük yapıldığına hükmederse, Saadet Partisi ikinci kez kayyum sınavıyla karşı karşıya kalacak.

Partinin 2010 yılındaki kongresi de benzer şekilde yargıdan dönmüş ve yönetim mahkeme kararıyla kayyuma devredilmişti.

