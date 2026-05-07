Beyaz Saray "ekonomi çöktü, füzeler bitti" diyor, istihbarat ise tam tersini işaret ediyor. CIA’in son analizine göre İran, ABD deniz ablukasına en az 4 ay direnme kapasitesine sahip olduğu gibi, füze rampalarının yüzde 75'ini de korumayı başardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran’ın askeri gücü tükenmek üzere" şeklindeki açıklamalarına, kendi istihbarat teşkilatı CIA’den çarpıcı bir itiraz geldi.

Washington Post'un haberine göre, Tahran yönetimi sanılanın aksine ağır bir ekonomik baskı ve deniz ablukası altında bile en az 3 ila 4 ay daha direnme kapasitesine sahip.

Haberde, ABD hükümetine sunulan analizle ilgili olarak, "Belgeye aşina dört kişinin belirttiğine göre, bu bulgu (ABD Başkanı) Donald Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki iyimserliği hakkında yeni soruları gündeme getiriyor." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın "bitti" dediği İran ordusu için CIA'den şaşırtan dayanıklılık raporu!

"FÜZE YETENEKLERİNİ KORUDULAR"

CIA analizinde Tahran yönetiminin, ABD ve İsrail bombardımanına rağmen "önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu" tespitine yer verildi.

YÜZDE 75'İ HALA İRAN'IN ELİNDE

Haberde ayrıca ABD'li bir yetkiliye dayandırılarak, İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık yüzde 75'ini ve füze stoklarının yaklaşık yüzde 70'ini hala elinde bulundurduğu belirtildi.

Yetkiliye göre, İran yeraltı depolama tesislerinin "neredeyse tamamını" kurtardı ve hasar görmüş bazı füzeleri onarabildi.

RAPOR TRUMP'I YALANLADI

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran için "Füzelerinin çoğu imha edildi, muhtemelen yüzde 18, 19'u kaldı ancak eskisine kıyasla çok az." demişti.

Hürmüz Boğazı'ndaki abluka için "adeta çelik bir duvar gibi" sözlerine yer veren Trump, bir gün önce de İran ekonomisinin "çöküş" eğilimi gösterdiğini, para biriminin "değersiz" olduğunu ve askerlerinin maaşlarını "ödeyemediğini" öne sürmüştü.

