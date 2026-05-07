İsrail'de, birkaç ay önce Doğu Avrupa'da bulunduğu sırada enfekte olduğu değerlendirilen bir kişide 'hantavirüs' tespit edildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, hastada semptomların ortaya çıkmasının ardından yapılan testler pozitif sonuç verdi.

Maariv tarafından aktarılan bilgilere göre, hastanın hem antikor testi hem de PCR sonuçlarında hantavirüs tespit edildi. Yetkililer, kişinin sağlık durumunun stabil olduğunu ve yoğun bakım ya da karantina ihtiyacı bulunmadığını açıkladı.

Hasta, tıbbi gözetim altında tutulurken kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Haberde ayrıca, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden MV Hondius üzerinde görülen ve 3 kişinin ölümüne yol açan salgına da atıf yapıldı. Söz konusu gemide, son bilgilere göre 8 şüpheli vakadan 5'inde hantavirüs tespit edildi.

HANTAVİRÜS NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Hantavirüsün genellikle kemirgenler yoluyla bulaştığı, özellikle kirli yüzeylerden veya havadaki partiküllerin solunmasıyla insana geçtiği biliniyor. Hastalık ateş, kas ağrısı ve yorgunluk gibi belirtilerle başlayabiliyor; ağır vakalarda ise solunum yetmezliği ve organ komplikasyonlarına yol açabiliyor.

