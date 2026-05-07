Dünya Sağlık Örgütü, Atlantik Okyanusu'nda seyreden MV Hondius gemisinde görülen hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, gemide 8 vaka tespit edildiğini, bunlardan 3'ünün ölümle sonuçlandığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen basın toplantısında, Atlantik Okyanusu'nda seyreden Hollanda bayraklı MV Hondius gemisindeki hantavirüs vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Ghebreyesus, gemide şimdiye kadar üçü ölümle sonuçlanan toplam 8 vaka tespit edildiğini belirterek, "Vakaların 5’inde hantavirüs doğrulandı, 3 kişi ise şüpheli vaka olarak değerlendiriliyor" dedi.

İLK ÖLÜM 11 NİSAN'DA

İlk vakanın 6 Nisan'da semptom göstermeye başladığını aktaran Ghebreyesus, söz konusu yolcunun 11 Nisan'da gemide hayatını kaybettiğini söyledi. İlk aşamada belirtilerin başka solunum yolu hastalıklarıyla benzerlik göstermesi nedeniyle hantavirüsten şüphe edilmediğini kaydeden DSÖ Direktörü, hayatını kaybeden kişinin eşinin de daha sonra rahatsızlandığını ifade etti.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre hayatını kaybeden yolcunun eşi, gemi Saint Helena’ya yanaştığında karaya çıktı. Daha sonra Johannesburg uçuşu sırasında sağlık durumu ağırlaşan kadın, ertesi gün hayatını kaybetti. Güney Afrika'da yapılan testlerde ise hantavirüs tespit edildi.

YENİ VAKALAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Ghebreyesus, hastalığın kuluçka süresinin altı haftaya kadar uzayabileceğini belirterek ilerleyen günlerde yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Buna rağmen Ghebreyesus, mevcut durumun küresel halk sağlığı açısından düşük risk taşıdığını ifade etti.

Geminin şu anda Kanarya Adaları'na doğru ilerlediğini belirten Ghebreyesus, yolcuların kamaralarında kalmaları istenirken, semptom gösteren kişilere ise izolasyon uygulandığını söyledi.

SALGININ KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Salgının kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğünü aktaran DSÖ yetkilileri, ilk vakaların görüldüğü çiftin daha önce Arjantin'de kuş gözlem gezisine katıldığını ve hantavirüs taşıyan kemirgenlerin bulunduğu bölgeleri ziyaret ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

"BU COVID YA DA INFLUENZA DEĞİL"

Basın toplantısında söz alan bulaşıcı hastalık epidemiyologu Maria van Kerkhove, yetkililerin MV Hondius gemisindeki herkesin maske takmasını istediğini açıkladı. Van Kerkhove, hasta olduğundan şüphelenilen kişilerle temas eden ya da onların bakımını üstlenen kişilerin de koruyucu ekipman kullanması gerektiğini söyledi. Hantavirüsün ancak yakın insan teması yoluyla bulaştığını vurgulayan Kerkhove, "Bu Covid ya da influenza değil. Çok farklı bir şekilde yayılıyor" ifadelerini kullandı.

Kerkhove, hantavirüsün koronavirüs ile aynı şekilde yayılmadığını ve ancak "yakın temas" ile bulaştığını söyledi.

