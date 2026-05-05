Ünlü içerik üreticisi Ruhi Çenet'in, hantavirüs alarmı verilen gemide olduğu ortaya çıktı. Başından geçenleri anlatan ve önlemlerin yetersiz kaldığını iddia eden Çenet, "Çok ucuz kurtuldum" diyerek yaşanan ihmallere dikkat çekti.

Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde 'hantavirüs' alarmı verildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gemide 7 vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "4 Mayıs itibarıyla geminin yola çıktığı 1 Nisan'dan bu yana, 3 ölüm de dahil 7 hantavirüs vakası (2 doğrulanmış ve 5 şüpheli) belirlendi" ifadelerini kullandı. Üç kişinin hayatını kaybettiği gemi tüm dünyanın gündemine otururken, söz konusu gemide Türk içerik üreticisi Ruhi Çenet’in de bulunduğu ortaya çıktı.

Yolculuğun 24'üncü gününde gemiden indiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Çenet, yaşananlara dair çok çarpıcı ifadeler kullandı.

"DURUM ZANNETTİĞİMİZDEN KÖTÜYMÜŞ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve gemide yaşadıklarını anlatan Çenet, "Yaklaşık bir ay süren araştırma gemisi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş" dedi.

24'üncü günde gemiden indiğini söyleyen içerik üreticisi, "Ancak gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece bir gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3'üncü kişi de ölünce gemide tedavisi bulunmayan ve kemirgenlerden bulaşan 'Hantavirüs' olduğu açığa çıktı" ifadelerini kullandı.

"GEMİNİN TEK DOKTORU HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR"

"Sonradan anlaşıldı ki ilk ölen yolcu aslında bu virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş" diyen Çenet, paylaşımının devamında şunları söyledi:

"Şimdi geminin tek doktoru hayat mücadelesi veriyor. Gemi yolculuğunu 36'ncı gününde bitirecekken, son varış noktası Cap Verde gemiyi virüs nedeniyle kabul etmiyor. Bu nedenle tüm yolcular şimdi maalesef belirsiz bir karantina sürecine girdi.

Beni merak edip soranlara teşekkürler. Çok ucuz kurtuldum ama aklım hala orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım. Ayrıca bu yolculuğa çıkma nedenimiz olan Dünya'nın en uzak noktası Tristan da Cunha'ya ulaştık ve belgeselimizi çektik.

Gemi yönetiminin daha ilk vefatta bu durumun bulaşıcı bir hastalıktan kaynaklanabileceği ihtimalini ciddiye almasını isterdim. O andan itibaren virüs taşıyabilecek kişilere karantina uygulanması gerekirdi. Ancak herkes içe olmaya devam etti. Yemekler beraber yeniyordu ve toplu aktiviteler yapılıyordu. Dahası ilk günden daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi. Geminin güncel durumunu yakından takip ediyorum. Faydası olabilecek her yeni bilgiyi paylaşacağım."

