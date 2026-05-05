Lüks gemide hantavirüs alarmı! 7 yeni vaka açıklandı, DSÖ düğmeye bastı
İspanya'da Kanarya Adaları Valisi Anselmo Pestana, basına yaptığı açıklamada, 3'ünün hayatını kaybettiği 7 hantavirüs vakasının tespit edildiği, 170 yolcu ve 70 mürettebatın bulunduğu Hollanda bayraklı yolcu gemisinin, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyesiyle Kanarya Adaları'na gelmesine müsaade edeceklerini duyurdu.
"DURUMA KARŞI HAZIRLIKLILAR"
Pestana, gemide İspanyol yolcuların da bulunduğunu, yardım edilmesinin "insani zorunluluk" olduğunu belirterek, Kanarya Adaları'ndaki sağlık sisteminin ve hastanelerin böyle bir duruma karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Pestana, "Sakin kalalım ve sağlık sistemimize güvenelim. Her şey Dünya Sağlık Örgütünün rehberliğinde yapılacak." dedi.
Dünya Sağlık Örgütü Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, bugün yaptığı açıklamada, "Gemiyi teslim alacak olan İspanyol yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Yetkililer, kapsamlı soruşturma, tam bir epidemiyolojik inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi ve elbette gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını bildirdiler." demişti.
HANTAVİRÜS NEDİR?
Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.
Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.