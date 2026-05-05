Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme 2026 takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. İl içi atama başvuruları 4 Mayıs itibariyle başladı, başvuru sürecini kısa sürede tamamlamayan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. Peki, öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile il içi sıra kayıtlarının oluşturulması ve il içi sıraya bağlı yer değiştirme işlemleri için süreç başladı. Öğretmenler, 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında, görev yaptıkları il içindeki tüm eğitim kurumları arasından en fazla 40 (kırk) eğitim kurumu tercihinde bulunabilecekler.

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMALARI NE ZAMAN?

Atama işlemleri; 11 Mayıs 2026 tarihinde, alanlarındaki mevcut öğretmen ihtiyacı ile bu atamalar sonucunda oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle, tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek. Kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları, "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alacak.

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi atama takvimi 2026

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

İl içi yer değişikliğine başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamaları 11 Mayıs 2026 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ve bu atamayla oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre Bakanlıkça gerçekleştirilecektir. 2. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi2 daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi atama takvimi 2026



İl İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonrasında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler istemeleri halinde ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi2 daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Haberle İlgili Daha Fazlası