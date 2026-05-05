Trump’ın İran savaşının muhtemelen 2 veya 3 hafta daha sürebileceğini işaret eden açıklamalarının ardından Orta Doğu’da dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Uçuş takip uygulaması Flightradar24 üzerinden yapılan incelemelerde, havada bulunan ABD ordusuna ait uçakların sayısında sıra dışı artış olduğu gözlemlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran'la süren savaşta kazandıklarını belirten ABD Başkanı, "Bir şekilde kazanıyoruz. Ya doğru anlaşmayı yaparız ya da çok kolay bir şekilde kazanırız. Askeri açıdan bakarsanız, biz zaten kazandık. Bunu milyon kez söylediğimi duymuşsunuzdur, başkaları da söylüyor" dedi.

"GEMİLERİ DENİZİN DİBİNDE"

İran gemilerini batırdıklarını vurgulayan Trump, "Onların 159 gemisi vardı, Hugh. Şimdi yok. Hepsi denizin dibinde. Artık küçük, hızlı teknelere kaldılar. Bugün de bunlardan sekizini imha ettik" ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI İRAN SAVAŞI İÇİN SÜRE VERDİ

Saldırıların devam edip etmeyeceğine yönelik sinyal veren Trump, "Yapmamız gerekenlerin büyük kısmını tamamladık, muhtemelen 2 hafta daha, belki 2 ya da 3 hafta. Zaman bizim için belirleyici değil" şeklinde konuştu.

Orta Doğuda dikkat çeken hareketlilik! ABD uçakları bölgeye gidiyor, acil durum kodları devrede

ORTA DOĞU'DA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

ABD Başkanının İran açıklamalarının ardından, uçuş takip uygulaması Flightradar24 üzerinden yapılan incelemede, 5 Mayıs'ta Orta Doğu bölgesinde havada bulunan ABD ordusuna ait uçakların sayısında sıra dışı artış olduğu görüldü.

Bölgede havada gözlemlenen uçakların çoğunluğunu, yaklaşık 90 ton yakıt ve yaklaşık 37 ton kargo taşıyabilen "Boeing KC-135R Stratotanker" tipi askeri havada yakıt ikmal tanker uçakları oluşturdu.

Orta Doğuda dikkat çeken hareketlilik! ABD uçakları bölgeye gidiyor, acil durum kodları devrede

Bölgede sabah saatlerinde aynı anda havada 16 "Boeing KC-135R Stratotanker", 1 havada yakıt ikmal ve stratejik askeri nakliye uçağı "Boeing KC-46 Pegasus" ve 1 yaklaşık 127 ton kargo taşıyabilen ABD Hava Kuvvetlerinin en büyük nakliye uçağı "Lockheed C-5M Super Galaxy" gözlemlendi. Ayrıca, ABD'den ayrılan ve istikametleri henüz belirlenemeyen nakliye ve askeri erken uyarı ve kontrol uçakları olduğu da görüldü.

ACİL DURUM KODLARI DEVREDE

Öte yandan, ilerleyen saatlerde Basra Körfezi'nin üstünde ve çevresinde ABD'ye ait 1 "Boeing KC-135R Stratotanker" ve bir "Boeing KC-46A Pegasus"un genel uçuş acil durumu hakkında derhal uyarı vermek için kullanılan "7700" uluslararası transponder kodunu kullandığı görüldü.

Bu durum nedeniyle sosyal medyada bazı kullanıcılar, uçakların düşmüş olabileceğini iddia etti.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞINDAN TEHDİT YAĞMURU: EZİCİ BİR ATEŞ GÜCÜYLE KARŞI KARŞIYA KALIRSINIZ

Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında Hürmüz’e ilişkin ortak açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine de ateşkesin bitmediğini vurgulayarak ‘tetikte’ olduklarını belirtti.

İran'ın bölgedeki gemilere herhangi bir müdahalede bulunması halinde 'ezici bir ateş gücüyle' karşı karşıya kalacağını belirten Savunma Bakanı Hegseth, "Hürmüz Boğazı'nın açılması kapsamında ABD'nin İran hava sahasına veya sularına girmesine gerek kalmayacak." ifadelerinde bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise "Ordumuzun 82. Hava İndirme Tümeni paraşütçüleri, acil durumda kara muharebesi için konuşlanmaya hazır" diye konuştu.

Orta Doğuda dikkat çeken hareketlilik! ABD uçakları bölgeye gidiyor, acil durum kodları devrede

Haberle İlgili Daha Fazlası