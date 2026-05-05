ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

SAVUNMA BAKANI PETE HEGSETH:İRAN BOĞAZI KONTROL ETMİYOR

Savunma Bakanı Hegseth, İran'ın bölgedeki iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Kavga aramıyoruz ancak bu noktada İran açıkça saldırgan davranıyor. İran, Hürmüz Boğazı'nda gemileri çok uzun süredir taciz ediyor. Şunu net olarak söyleyeyim. İran Boğazı kontrol etmiyor. Şu an boğazdan geçmek için yüzlerce gemi daha sıraya girmiş durumda ve ABD ablukası tam anlamıyla devam ediyor."

"BİZİM İÇİN GEÇİCİ GÖREV"

"Dünyanın uygun zamanda harekete geçmesini bekliyoruz yakında sorumluluğumuzu devredeceği ABD için geçici bir görevdi, dünyadan daha fazlasını bekliyoruz. Ancak İran ticari gemilere saldırırsa ezici bir ateş gücüyle karşı karşıya kalacak. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması kapsamında ABD'nin İran hava sahasına veya sularına girmesine gerek kalmayacak."

GENELKURMAY BAŞKANI GENERAL DAN CAİNE: "SALDIRILARI TAMAMEN ORTADAN KALDIRDIK"

Hegseth’in ardından söz alan Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, sahadaki operasyonel başarıları ve savunma kapasitesi hakkında şunları kaydetti:

"ABD donanması, APACHE helikopterleri ve hava araçlarıyla birlikte bu saldırıları tamamen ortadan kaldırdı. Bu operasyon, tamamen ticari gemileri ve dolaşım özgürlüğünü korumak için yapıldı. Merkez Komutanlığımız (CENTCOM), Körfez'in güney bölgesinde güvenli bir bölge oluşturdu ve İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarını bu şekilde engelliyoruz."

Operasyonun teknik detaylarına ve personel gücüne de değinen Caine, İran tehdidine karşı savunma kalkanının tam çalıştığını ileri sürdü:

"Operasyonel güvenlik nedeniyle detay veremem ancak yüzeyden havaya füzelerimizle İran'ın bütün tehditlerini ortadan kaldırabiliyoruz. Teknelerini ve insansız hava araçlarını indirebiliyoruz. İnsanlı veya insansız tüm araçlar, 82. Hava İndirme güçlerimiz tarafından etkisiz hale getiriliyor. Bölgede güvenliği artırmak amacıyla kontrolü sağlıyoruz ve bu güçlerimizin sayısı 15.000'den fazladır.

TİCARİ GEMİLER ABD GÜCÜNÜ HEM RADYOLARINDA DUYACAK HEM GÖZLERİYLE GÖRECEK

Bölgedeki gücümüz Amerikan askerlerinden oluşuyor ve bu sayede denizde tam güvenliği sağlıyoruz. Bu bölgeden geçen bütün ticari gemiler, ABD savaş güçlerinin onları koruduğunu hissedecek; bunu hem radyolarında duyacaklar hem de gözleriyle görecekler. Ayrıca daha önce de belirttiğimiz üzere, ABD'ye ait iki farklı gemi daha buraya gelerek dolaşımı sağlayacak. ABD Donanması ve Merkez Komutanlığı (CENTCOM), buradaki tüm tehditleri tespit etmeye ve ortadan kaldırmaya devam ediyor.

"YAPAY ZEKA İLE KUSURSUZ ENTEGRASYON"

Yeni nesil komuta operasyonlarımızda yapay zekayı da kullanıyoruz. Tüm sistemleri gayet akıcı ve birbirine entegre bir şekilde çalıştırabiliyoruz; bu teknoloji Özgürlük Projesi'nde de aktif olarak devrede. Teknik inovasyonlarımız, sahadaki komutanlarımızın tüm fırsatları anında kavramasını ve riskleri en doğru şekilde değerlendirmesini sağlıyor. Bu sayede daha akıllıca kararlar vererek hedeflerimize ulaşıyoruz."

"TEHDİT NE OLURSA OLSUN SAVUNMA ŞART"

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde gazetecilerin Hürmüz Boğazı'ndaki taktiksel durum, nükleer takvim ve Trump yönetiminin nihai hedeflerine ilişkin sorularını cevaplayan Savunma Bakanı Pete Hegseth, şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda gemilerimize yaklaşan silahın ne olduğu önemli değil; buna karşı savunma yapmamız şart. Küçük teknelerin üzerinde makineli tüfekler ve hafif silahlar vardı ama kıyıdan fırlatılan bir seyir füzesi de muhriplerimiz tarafından imha edildi. Bu savunma operasyonunu dünya için yapıyoruz. İranlı müzakerecilerin çerçevesi dışında kalan olaylar bizi ilgilendirmez. İran'ın Hürmüz'ü kontrol etmediğinin farkındayız ve bu durumun onları küçük düşürdüğünü biliyoruz. Ablukamız devam ediyor, dünya ülkelerinin gemilerini geçirmeye devam edeceğiz. Umarım İran anlaşmayı seçer.

"LAZERLİ KÖPEK BALIĞI OLMASINLAR?"

Hegseth, bölgede konuşulan "Kamikaze Yunuslar" ve mayın tehlikesiyle ilgili esprili bir cevap verdi:

"Kamikaze Yunus mu? Hiç duymadım, emin misiniz? Onlar kafalarına lazer takılmış köpek balıkları olmasınlar? Bizde kamikaze yunus var mı söyleyemem ama İran'ın elinde olmadığını söyleyebilirim. Eğer mayınlar tespit edilirse dünya buna karşı gerekeni yapacaktır. Şu an ticari gemiler için güvenli bir koridor sağladığımızı söyleyebilirim."

"ATEŞKES BİTMEDİ, ÖZGÜRLÜK PROJESİ AYRI BİR SÜREÇ"

Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonların ateşkesi sona erdirip erdirmediği sorusuna Hegseth şunu dedi:

"Hayır, ateşkes sona ermedi. Özgürlük Projesi tamamen ayrı bir projedir. Başlangıçta biraz karmaşa olabileceğini öngörüyorduk ancak agresif bir şekilde savunma yapmaya hazırız ve İran da bunu biliyor. Olayı tırmandırmak ya da ateşkes ihlali olarak değerlendirmek Başkan’ın kararıdır. Ancak onlara dikkatli olmalarını öneriyoruz çünkü bu konu uluslararası sular ve ticaret özgürlüğüyle ilgili; ateşkes devam ediyor ama yakından takipteyiz."

"HEDEFİMİZ ULUS KURMAK DEĞİL, NÜKLEER SİLAHI ENGELLEMEK"

Başkan Trump'ın İran halkına hitabı ve "kayıtsız şartsız teslimiyet" mesajları arasındaki strateji değişikliği sorulduğunda Hegseth şunları söyledi:

"Başkan kimseden vazgeçmiş değil, tüm kartlar bizim elimizde ve Özgürlük Projesi bu kartları daha da güçlendiriyor. Birinci günden itibaren amacımız net: İran’ın nükleer silaha sahip olmaması. Trump’ın hiçbir zaman 'ulus kurma' gibi bir hedefi olmadı. İran yönetimi 45 bin masum sivili öldürdü; bu rejimden kurtulmak İran halkının kendi kullanacağı bir fırsattır."

İran'ın nükleer takvimi ve bombardıman yerine abluka tercih edilmesiyle ilgili spekülasyonlara değinen Hegseth, "Gece yarısı çekiciyle yapılan müdahaleler nükleer programlarını ciddi şekilde geri götürdü. İran’ın amacı, konvansiyonel bir koruma şemsiyesi altında nükleer geliştirmekti; biz buna 'Kuzey Kore stratejisi' diyoruz. Trump, bu konvansiyonel kapasiteleri ortadan kaldırarak nükleer tesisleri 7/24 izleyecek. İran'ın nükleer hayallerinden vazgeçtiğini teyit etmek istiyoruz. Başkan bu yolda gereken adımları attı ve ana amacımız konusunda emri her zaman doğrudan Trump'tan alıyoruz." şeklinde ayrıca değerlendirme yaptı.

KONGRE ONAYI

Hegseth, muhtemel bir başarısızlık durumunda askeri kapasitenin operasyon başındakinden daha güçlü olduğuna değindi:

"Bizim için saat durmuştur ve bu seçenek her zaman elimizdedir. Operasyonun başındakinden daha fazla kapasiteye sahibiz. Eğer İran anlaşma konusunda üzerine düşeni yapmazsa, Savunma Bakanlığı her türlü senaryoya ilk günkünden daha güçlü bir şekilde hazırdır."

