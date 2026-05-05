Hugh Hewitt Show programına katılan ABD Başkanı Donald Trump İran halkının silahsız olduğu için öldürüldüğü ileri sürdü.

Özgürlük Projesi kapsamında Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlayacaklarını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı Hugh Hewitt Show programında savaşın gidişatı dair açıklamalarda bulundu.

Trump’tan İran için iç savaş iması: Silahları olunca herkesten iyi savaşacaklar!

Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"SİLAHLARI OLSA HERKESTEN İYİ SAVAŞIRLAR"

İran halkı silahsız olması nedeniyle rejime karşı büyük kayıplar verdi. AK-47’leri olan insanlara karşı silahsız bir nüfusla orada durup bekleyemezsiniz, 250.000 kişi olsanız bile. Bu konuda çok kararsızım çünkü ilk iki haftada 42.000 kişiyi kaybettiler. Bunu gerçekten görmek istemiyorum. Silahları olmalı. Ve sanırım silah temin ediyorlar. Silahları olur olmaz, oradaki herkes kadar iyi savaşacaklar."

"BEŞ SİLAHLI KİŞİ, 250 BİN KİŞİYİ YENER"

Silahsız kalabalıkların silahlı azınlık karşısında şansı olmadığını belirten Trump şunları dedi:

"Bakın, sorun şu ki silahlı beş kişi ve 250.000 kişi varsa, o beş kişi silahlarını yeterince hızlı kullanırsa kazanacaktır. Kazanmak zorundalar çünkü karşı tarafın silahı yok. Protestocular, masum, silahsız insanlar... Bir güreşçiyi bile öldürdüler, onu meydandaki bir vinçten astılar. Biz tipik insanlarla uğraşmıyoruz."

"ORDUNUN MAAŞINI ÖDEYEMİYORLAR"

İran rejiminin ekonomik olarak çöktüğünü iddia eden Başkan Trump:

"Duyduğuma göre artık maaş almıyorlar, çünkü onları yok ettik; tıpkı askeri olarak yaptığımız gibi, finansal ve ekonomik olarak da aynısını yaptık. Artık askerlerine ve muhafızlarına maaş ödemediklerini düşünüyoruz. Yani bir sürü sorunları var ama ne olacağını göreceğiz. Tüm kozlar bizim elimizde.

"BU DELİLERİN NÜKLEER SİLAHI OLMAYACAK"

Aslında daha kibar olmak istedim ama dedim ki: 'Bu delilerin nükleer silahları olmayacak.' Eğer İran bunu elde etseydi, ilk saat içinde İsrail yok edilirdi. Öyle ya da böyle biz kazanırız. Ya doğru anlaşmayı yaparız ya da askeri açıdan çok kolay bir şekilde kazanırız.

"Bunu benden milyonlarca kez duydunuz, başkaları da söylüyor. 159 gemileri vardı, artık hiç yok. Hepsi denizin dibinde. Bugün sekiz tanesini daha imha ettik. Artık sadece küçük, hızlı tekneleri kaldı. Üzerine makineli tüfek koyuyorlar ve bunun iyi olduğunu sanıyorlar."

"NÜKLEER KIRMIZI ÇİZGİLER: "URANYUMU GERİ İSTİYORUZ"

Trump, ateşkes anlaşmasında zenginleştirilmiş uranyumun iadesinin şart olduğunu belirtti. Ayrıca ABD Başkanı, "Füzeler kötü şeyler, evet. Ama esas mesele şu: Nükleer silaha sahip olamazlar. Bu bir numara." yorumunda bulundu.

Peki ya vekiller? sorusuna ise Trump şu şekilde cevap verdi:

"Şu anki durumda ülkelerini yeniden inşa etmeleri 20 yıl sürer. Bugün ayrılsak bile sorunlarla karşılaşacaklar. Bu çok patlamaya hazır bir durum. Yeraltındaki petrol sistemleri zarar görürse geri dönüşü olmaz. Bir ülkenin petrol sistemine büyük zarar verir. Bir anlaşmaya ihtiyaçları var."

"ZELESNKİY KURNAZ BİRİ"

"Avrupa'dan hayal kırıklığına uğradım. NATO yanımızda olmadı." diyen ABD Başkanı 'Ukrayna lideri Zelenskiy'nin drone ekipmanı göndermesi sizi etkiledi mi?' sorusuna şöyle cevap verdi:

"Harika drone teknolojimiz var. Zelenskiy kurnaz bir adam. Onu seviyorum, genelde iyi anlaşırız. Ama Oval Ofis'te biraz agresifti. Biz ekipman satıyoruz. Avrupa Birliği'ne, NATO'ya satıyoruz. Onlar da Ukrayna'ya veriyor. Ukraynalılar savaşmayı biliyor. NATO'ya ihtiyacımız olduğunda yanımızda değildi."

ÇİN ZİRVESİ

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Çin ziyareti ve Pekin’in bölgedeki rolüne dair konuşan Trump, iki ülke arasındaki rekabete rağmen diyaloğun sürdüğünü açıkladı:

"Çin ile iyi bir ilişkimiz var. Rakibiz ama iyi anlaşıyoruz. Çin ile kavga etmektense iyi geçinmek daha iyi. Onlar da bunu istiyor. İran'da olanları izliyorlar. İran askeri olarak bitti. Ama rejimi ortadan kaldırmak gerekiyor.

"IRAK HATASINDAN DERS ÇIKARDIK"

İran’daki rejim değişikliği sonrası oluşabilecek otorite boşluğu hakkında ise Trump şöyle konuştu:

"Düzenli orduları var ve biz onları çok hedef almadık. Çünkü daha ılımlı olduklarını düşünüyoruz. Irak'taki hatayı yapmak istemiyoruz. Liderleri ortadan kaldırırsanız kaos olur, DEAŞ gibi yapılar ortaya çıkar."

