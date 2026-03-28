Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden müzakere süreci ve karşılaşılan diplomatik engeller hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, her gün Amerikan tarafıyla ve müzakere ekipleriyle temas halinde olduklarını söyledi. Ukrayna'nın bu süreçte savaşın bir tarafı değil, arabulucu rolünde olduğunu vurgulayan lider, görüşmelerin adresi olarak Türkiye'yi işaret etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de basın mensuplarının sorularını cevaplayan, ateşkes görüşmelerinin son durumu hakkında bilgi verdi.

Ukrayna lideri, her gün Amerikan tarafıyla ve müzakere ekipleriyle temas halinde olduklarını ileterek, "Ülkemiz bu süreçte savaşın bir tarafı değil, arabulucu rolünde duruyor. Neden? Çünkü biz her yerde buluşmaya hazırız, tercihen üçlü bir formatta. Ama Amerikan tarafı sadece Amerika'da buluşabilir ve Rusya her yerde buluşabilir, sadece Amerika'da değil. Ve şimdiye kadar İran'daki savaş nedeniyle Amerikalılar güvenlik önlemleri nedeniyle ülkeden ayrılmıyor. Müzakere ekibi yurt dışına çıkmıyor." dedi.

Zelenskiy duyurdu! "Ateşkes görüşmeleri Türkiye'de olabilir"

"TÜRKİYE'DE BULUŞMAYA HAZIRIZ"

Zelenskiy, görüşmelerin gerçekleşmesi için uygun mekan arayışlarının sürdüğünü dile getirdi. "Toplantıların Avrupa'da, Türkiye'de, İsviçre'de veya herhangi bir yerde olması için çalışıyoruz. Biz hazırız" şeklinde konuştu.

FİDAN: RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN TÜRKİYE'DEN DAHA UYGUN BİR YER YOK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer bulunmadığını dile getirerek, "Biz bunu İstanbul'da geçen yaz üç defa yaptığımız toplantıyla, ev sahipliğiyle ve toplantı yönetimiyle de ispat ettik. Her birinde taraflar gerçekten mutlu ayrıldılar." demişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası