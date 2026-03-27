Ukrayna savaşında 4 yılı geride bırakan Putin, ilk kez Rus oligarklarla doğrudan "hesap masasına" oturdu. Donbas’ın tamamını ele geçirene kadar durmayacağının mesajını veren Putin, İran savaşıyla artan petrol gelirlerinin "geçici bir illüzyon" olduğu uyarısını yaparak, iş insanlarından savaş bütçesine destek istedi. İki milyarder isimden destek geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgalinin başladığı günden bu yana ilk kez ülkenin önde gelen oligarklarını Kremlin’de toplayarak doğrudan bir "bağış" talebinde bulundu.

Financial Times’ın haberine göre Putin, iş dünyasının dev isimlerine Rusya’nın stratejik hedefinden sapmayacağını ve Donbas bölgesinin tamamı kontrol altına alınana kadar askeri operasyonların süreceğini net bir dille ifade etti.

PETROL GELİRLERİNE GÜVENMEYİN UYARISI

Toplantının en dikkat çekici kısımlarından biri ise Putin’in enerji piyasasına dair gerçekçi analizi oldu. İran ve ABD-İsrail arasındaki savaş nedeniyle küresel piyasaların Rus petrolüne olan ilgisinin arttığını kabul eden Rus lider, bu durumun "geçici" olduğunu vurguladı.

Putin, konjonktürel dalgalanmaların Kremlin bütçesini sonsuza dek yüzdüremeyeceğini belirterek, iş insanlarının ellerini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

İKİ MİLYARDER DESTEK VERDİ

Putin’in bu doğrudan talebi, masadaki bazı isimler tarafından anında karşılık buldu. Rusya’nın en zengin isimlerinden Süleyman Kerimov, orduya ve devlet bütçesine destek için tek seferde 100 milyar ruble (yaklaşık 55 milyar TL) katkı sağlamaya hazır olduğunu beyan etti.

Habere göre, Kerimov ile birlikte bir başka milyarder iş insanı daha Putin’e "tam destek" sözü verdi.

Gazete ayrıca, 4 yıllık savaşta Putin'in ilk kez doğrudan oligarklardan para istediğini de yazdı.

