Wall Street Journal'ın son analizine göre, ABD ve İsrail, İran’ın füze üslerini "yerle bir etti" ama tehdidi bitiremedi. Kıyıdan iç kesimlere çekilen Tahran, yer altı sığınaklarından stratejik noktaları vurmayı sürdürüyor. Analizde Trump'ın ise önümüzdeki haftalarda savaşa hızlı bir son vermeyi planladığına yer verildi.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada İran'ın hava savunma sistemlerini tamamen yok ettiklerini duyurmuştu. Ancak, Wall Street Journal’ın (WSJ) haberinde bu durumun öyle olmadığı bilgisine yer verildi. Haberde Tahran'ın füzelerinin "uçmaya devam ettiği" savunuldu.

Haberde, "Askeri analistler ve eski ABD subayları, savaşın başlarında İran'ın Basra Körfezi kıyı şeridine yakın üslerine ve füze rampalarına ağır kayıplar verdiren hava saldırılarının ardından İran'ın artık daha uzun menzilli füzelerle kendi topraklarının daha iç kesimlerinden ateş etmeye başladığını söyledi" ifadeleri kullanıldı.

İran vuruldu ama bitmedi: Trump'ın 'hızlı son' planı

SAVUNMASIZ HEDEFLERE SALDIRIYORLAR

Tahran’ın misillemelere devam ederek çatışmayı uzattığı ve ekonomik maliyeti artırdığı öne sürülen haberde, İran’ın çok daha az füze ateşlediğine (günde yaklaşık bir düzine) ancak bunları İsrail ve bölgedeki Arap devletlerinin "daha savunmasız" hedeflerine ve bazı durumlarda daha büyük hasara yol açtığı iddia edildi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA İran duyurdu: Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

"SAVAŞA HIZLA SON VERECEK"

Gazetenin haberinde, "İran'ın füze sistemlerinin sürekli Amerikan-İsrail bombardımanına karşı gösterdiği direnç, savaşın temel hedeflerinden biri olan Tahran'ın Orta Doğu'yu füze ve insansız hava araçlarıyla tehdit etmesini engelleme amacının gerçekleşmeme ihtimalini artırıyor, Başkan (Donald) Trump ise önümüzdeki haftalarda savaşa hızlı bir son vermeyi hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

İran vuruldu ama bitmedi: Trump'ın 'hızlı son' planı

ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırılarında ülkenin füze tehdidini "yerle bir ettiği ancak ortadan kaldırmadığı" ileri sürüldü.

Haberde bazı analistlere göre, İran'ın füze cephaneliğinin hasar görmüş olduğu ancak hala sağlam durumdayken savaşı durdurmanın, yer altı üslerinden füzelerin kurtarılmasına ve üretim fabrikalarının yeniden inşa edilmesine olanak sağlayacağı kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası