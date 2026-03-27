İngiliz haber ajansı Reuters'ın İran medyasına dayandırdığı haberde Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını ve boğazdan geçmeye çalışan her geminin sert önlemlerle karşılaşacağını duyurdu.

İran duyurdu: Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

7 GEMİ GEÇİŞ YAPMIŞTI

ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişleri çok düşük seviyede kalırken, bölgeden gelen son dakika haberiyle Boğaz'ın yeniden kapatıldığı bildirildi.

Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic'ten edinilen bilgiye göre, boğazdan 25 Mart'ta otomatik tanımlama sistemi açık şekilde 2 gemi geçerken, bu sayı 26 Mart'ta 5'e yükseldi. Egret ve Savona isimli petrol/kimyasal yük tankerleri 25 Mart'ta yüksüz şekilde boğazın doğusundan batısına geçiş yaptı. Kuru yük gemileri Christianna ve Nj Jupiter 26 Mart'ta doğu-batı yönünde yüklü halde boğazı geçti.

LPG tankerleri Niba ve Salute ile kirli petrol ürünü tankeri Alexandra, 26 Mart'ta boğazın batısından doğusuna geçiş yaptı. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü verilerine göre, tarihsel ortalamada Hürmüz Boğazı'ndan günlük 138 gemi geçiş yapıyordu.

Küresel deniz ticareti için stratejik önemde bulunan Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi, tedarik zincirleri ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

