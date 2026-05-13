İngiltere Championship play-off yarı final rövanşında normal süresi 1-1 biten maçta rakibini uzatmalarda 2-1 mağlup eden Southampton, finalde Hull City'nin rakibi oldu.

İngiltere Championship play-off yarı final ilk maçında golsüz berabere kalan Southampton ile Middlesbrough, rövanşta kozlarını paylaştı.

TURU GETİREN GOL 116'DA GELDİ

St. Mary's Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal bölümü 1-1 eşitlikle sona erdi. Uzatmalarda rakibini 2-1 mağlup eden Southampton, adını finale yazdırdı. Müsabakada konuk Middlesbrough, henüz 5. dakikada Riley McGree'in golüyle 1-0 öne geçti. Southampton'da 45+1. dakikada ağları havalandıran Ross Stewart, skoru eşitledi: 1-1. Southampton, uzatmaya giden maçın 116. dakikasında Shea Charles ile galibiyet golünü buldu: 2-1.

SOUTHAMPTON, HULL'A RAKİP OLDU

Golsüz sona eren ilk maçın ardından rövanşta rakibini uzatmalarda eleyen Southampton, finalde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin rakibi oldu.

FİNAL 23 MAYIS'TA WEMBLEY'DE

Hull City, Wembley Stadı'nda 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında Southampton ile Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı.

