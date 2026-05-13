CHP'li iş adamı Turgut Koç 'fuhşa aracılık'tan tutuklandı
İstanbul’da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li iş adamı Turgut Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
YİĞİT MACİT'TEN EK İFADE
Başsavcılık tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak”, “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” suçlamalarıyla sürdürülen soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Yiğit Macit’in savcılığa ek ifade verdiği öğrenildi.
Macit’in ifadesinde yer alan iddialar doğrultusunda gözaltına alınan iş adamı Turgut Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından Koç, “fuhşa aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
CHP'Lİ KİMLİĞİYLE BİLİNİYOR
Tutuklanan iş adamı Turgut Koç, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla biliniyor.