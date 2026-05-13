İran’ın Tahran ile Mazenderan eyaleti sınırında bulunan Perdis bölgesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre bölgelerde de hissedilirken, kısa süreli paniğe yol açtı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

