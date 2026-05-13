Anadolu Ajansı
İran’da korkutan deprem! Tahran yakınları sallandı
İran’da Tahran ile Mazenderan eyaleti sınırında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Dünya 50 dk önce
İran'ın Tahran ile Mazenderan eyaleti sınırındaki Perdis bölgesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
- Sarsıntı çevre bölgelerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı.
- İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
İran’ın Tahran ile Mazenderan eyaleti sınırında bulunan Perdis bölgesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre bölgelerde de hissedilirken, kısa süreli paniğe yol açtı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.
İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
