Prof. Dr. Osman Bektaş 4,2 büyüklüğündeki Muğla depremi sonrasında uyardı. Merkez üssü Bodrum olan depremin tek başına büyük bir depremin habercisi olamayacağını vurgulayan Bektaş “Ege Denizi - Uşak Deprem Kuşağı geçişinde gerilme sürüyor” dedi. Bektaş, Muğla’da geçen yıl meydana gelen 6’lık deprem sonrasında ise 6 ili işaret ederek uyarmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre dün akşam saat 23:29’da merkez üssü Muğla’nın Bodrum ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 derinliği iğse 41,2 kilometre olarak ölçüldü.

Muğla depremi sonrası korkutan uyarı! Prof. Dr. Osman Bektaş konum verdi: Gerilme sürüyor

BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Bodrum’daki 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “Büyük deprem meydana gelir mi?” sorusuna cevap verdi. Bektaş, bu depremin tek başına büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamayacağını belirtti. Bektaş, bölgenin yine de deprem riski taşıdığını hatırlattı.

"GERİLME SÜRÜYOR"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bektaş “Ege’nin aktif gerilme rejimi içinde olağan sayılabilecek bir depremdir. Tek başına “büyük deprem habercisi” olarak yorumlanamaz. Ancak Ege Denizi - Uşak Deprem Kuşağı geçişinde gerilmenin sürdüğünü gösteriyor” dedi.

HAT NEREDE BULUNUYOR?

Ege Denizi - Uşak Deprem Kuşağı, Batı Anadolu'nun aktif tektonik yapısının bir parçası olan ve bölgedeki sismik hareketliliği kontrol eden önemli bir jeolojik hattır. Uşak ilinde sismik riski artıran temel yapılar arasında Simav fay zonunun uzantıları olan Abide, Banaz ve Elvanpaşa segmentleri ile şehrin güneydoğusundaki Sivaslı fayı ve batısındaki Güre fay zonu bulunur.

14 Mayıs 2025’te meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında gözler Muğla’ya çevrilmiş, bölgedeki tektonik hareketlilik tedirgin etmişti. AFAD verilerine göre, göre deprem 20,41 kilometre derinliğinde hissedilmişti.

6 İLİ İŞARET ETMİŞTİ

6 büyüklüğündeki deprem sonrasında da uyaran Osman Bektaş Ege Deprem Kümesi'nin etki alanını genişlettiğine dikkat çekerek, "Batıda İzmir-Manisa, Doğuda Afyon-Isparta, Kuzeyde Kütahya, Güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir" diyerek 6 ili uyarmıştı.

Bektaş bu depremin 6 büyüklüğündeki Girit depreminin genişleme ihtimalini de artırdığını belirtmişti.

