Anadolu Ajansı
Muğla açıklarında korkutan deprem! İşte ilk veriler
Ege Denizi'nde saat 23.29'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 23.29'da meydana gelen sarsıntının 41,2 kilometre derinlikte olduğu ifade edilirken, Muğla'nın Bodrum ilçesine de 56,17 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Sarsıntının ardından herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
