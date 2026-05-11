CHP’li Bornova Belediyesinin imar revizyonu bir mahalleyi ayağa kaldırdı. 40 yıllık yaklaşık 300 hane kâğıt üzerinde “şeftali bahçesi” olarak gösterildi. Vatandaşlar “Evlerimize çökülüyor, müteahhit baskısıyla mahallemiz rant alanına çevriliyor” diyerek isyan etti.

İzmir’in Bornova ilçesi Kazımdirik (eski adıyla Karacaoğlan) Mahallesi sakinleri, 6188 ve 6189 sokak mevkii için hazırlanan yeni imar planı revizyonuna karşı bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 40 yıldır aynı bölgede ikamet ettiklerini belirten vatandaşlar, yeni planla birlikte mülkiyet haklarının ellerinden alınmak istendiğini ve bölgenin “şeftali bahçesi” olarak gösterilerek müteahhitlere peşkeş çekildiğini söyledi.

“EVLERİMİZ BAHÇE YAPILDI”

Mahalle sakinleri adına hazırlanan ortak metinde, 1984 yılındaki imar affından faydalanan, yapı kayıt belgeleri bulunan ve vergileri ödenen iki katlı evlerin, yeni plan sürecinde “bahçe” veya “boş parsel” olarak nitelendirildiği belirtildi.

İzmir'de şeftali zorbalığı! CHP'li belediye ranta kılıf buldu

Mahalle sakinlerinden Sait Armağan, 300 hanede 600’e yakın insanın mağdur edilmek istendiğini belirterek, “Mahallemize müteahhitler gelerek Bornova Belediye Başkanı’nın gönderdiğini söylüyor ve ‘Burada sizlere 1+1 ev veriyoruz. Ya kabul edin ya da terk edin’ gibi tehditlerle mahallemize çökmeye çalışıyorlar” dedi.

İzmir'de şeftali zorbalığı! CHP'li belediye ranta kılıf buldu

İlayda Algündüz ise, “3-4 katlı evlerde yaşayan 20 kişiyi 50 metrekarelik 1+1 evlere sığdırmak istiyorlar. Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi burayı müteahhitlere peşkeş çekiyor. Burada şeftali bahçesi var diyorlar. Hani nerede? Hakkımızı yedirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası