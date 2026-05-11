Fas ordusu, 'Afrika Aslanı 2026' tatbikatı sırasında kaybolan iki ABD askerinden birinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Diğer askeri bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Fas'ta düzenlenen 'Afrika Aslanı 2026' askeri tatbikatı sırasında kaybolan ABD askerlerinden biri ölü bulundu. Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 8 gündür sürdürülen arama çalışmalarında bir askerin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Fas ordusu ile sivil savunma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara Fas ve ABD’ye ait kara, hava ve deniz unsurları da destek verdi. Ortak operasyon sonucunda kayıp askerin bulunduğu ve bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA İki Amerikan askeri tatbikatın ortasında kayboldu!

KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Hayatını kaybeden askerin Teğmen Kendrick Lamont Key Jr olduğu açıklanırken, cenazenin askeri helikopterle Gulmim kentindeki Mulay Hasan Askeri Hastanesi morguna götürüldüğü bildirildi. Askerin naaşının ülkesine gönderilmesi için işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, kayıp diğer ABD askerini bulmak için arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), 3 Mayıs’ta yaptığı duyuruda iki ABD askerinin 2 Mayıs günü Fas’ın Tan Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında kaybolduğunu açıklamıştı.

Fas ile ABD’nin ortaklaşa düzenlediği 'Afrika Aslanı 2026' tatbikatı, Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatlarından biri olarak gösteriliyor. 41 ülkenin katıldığı organizasyon 27 Nisan’da başlamış ve 8 Mayıs’ta sona ermişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası