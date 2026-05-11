NBA draftında sıralama belli oldu!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2026 draftında sıralama belli oldu. Washington Wizards, NBA draftında ilk sıradan seçim yapacak.
WİZARDS İLK SIRADAN SEÇİM YAPACAK
NBA'in açıklamasına göre ABD'nin Chicago kentindeki McCormick Place Kongre Merkezinde gerçekleştirilen draft kurasında iWizards, birinci sıradan oyuncu seçme hakkı kazandı.
Açıklamada "Washington Wizards, 23 Haziran Salı (Birinci Tur) ve 24 Haziran Çarşamba (İkinci Tur) tarihlerinde Brooklyn'deki Barclays Center'da düzenlenecek olan 2026 NBA Draft'ında ilk sıradan seçim yapacak." ifadelerine yer verildi.
NBA'de 2026 draftında ilk 14 sıradan seçim yapacak takımlar şöyle:
1. Washington Wizards
2. Utah Jazz
3. Memphis Grizzlies
4. Chicago Bulls
5. Los Angeles Clippers
6. Brooklyn Nets
7. Sacramento Kings
8. Atlanta Hawks
9. Dallas Mavericks
10. Milwaukee Bucks
11. Golden State Warriors
12. Oklahoma City Thunder
13. Miami Heat
14. Charlotte Hornets